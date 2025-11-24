Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 21, 22 y 23 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 21, 22 y 23 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

-En Tapachula, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a tres personas, les aseguraron 185 kilos de cocaína y un vehículo blindado con placas apócrifas. El costo de la droga asegurada es de 41.1 millones de pesos.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble, detuvieron a una persona, aseguraron un lanzacohetes, dos armas cortas, un cargador, 2,375 cartuchos, 6,200 pastillas de fentanilo, 2.3 kilos de metanfetamina, un vehículo, un chaleco táctico y una placa balística. El costo de la droga asegurada es de 2.9 millones de pesos.

-En Ciudad Juárez, en la carretera Miguel Ahumada–Cd. Juárez, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a tres personas a bordo de un vehículo, les aseguraron 8.7 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 2.3 millones de pesos.

-En Guachochi, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a una persona, le aseguraron ocho armas largas, 142 cargadores, 2,300 cartuchos, 16 chalecos tácticos y dos vehículos.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Acambay, elementos de GN y Policía Estatal detuvieron a 8 policías municipales.

GUERRERO:

-En Chilpancingo, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, aseguraron un arma larga, tres armas cortas, 19 cargadores, 4,876 cartuchos y una mira telescópica.

-En Acapulco, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a seis personas, aseguraron un arma corta, un cargador, 10 cartuchos y 143 dosis de metanfetamina.

HIDALGO:

-En Huasca de Ocampo, Tulancingo de Bravo, Acatlán y Metepec, elementos de Secretaría de Marina (Semar) y FGR catearon siete inmuebles, detuvieron a siete personas, aseguraron un invernadero con 10,558 plantas y tres bolsas de marihuana, 19 armas, 1,200 cartuchos, 30 cargadores, 25 celulares, dos radios de comunicación, dos equipos de cómputo y dos vehículos.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron e inhabilitaron dos campamentos clandestinos, aseguraron cinco kilos de metanfetamina y un vehículo con reporte de robo. El costo de la droga asegurada es de 1.3 millones de pesos.

-En Uruapan, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de siete personas integrantes de una corporación de seguridad municipal, por el delito de homicidio en la modalidad de comisión por omisión.

SINALOA:

-En Culiacán, en la colonia Portalegre, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a 10 personas, les aseguraron una ametralladora, nueve armas largas, un arma corta, 33 cargadores, 1,225 cartuchos, 10 chalecos tácticos, siete cubetas con ponchallantas y un vehículo.

-En Navolato, elementos de GN, Ejército Mexicano, FGR y Policía Estatal ejecutaron una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, en contra de un hombre, le aseguraron un arma larga, un cargador, 30 cartuchos y un vehículo.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia detuvieron a una persona, a quien se le aseguró un arma corta, un cargador, 10 cartuchos, seis teléfonos celulares y un vehículo.

SONORA:

-En Etchojoa, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, aseguraron seis armas largas, un arma corta, 26 cargadores, 607 cartuchos, diversas dosis de drogas, dos vehículos con reporte de robo y tres motocicletas.

-En Caborca, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con reporte de robo, 1,495 dosis de metanfetamina, 395 de marihuana, 104 de cocaína y 215 pipas de cristal.

-En Trincheras, en un camino de terracería, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 18 cargadores, 1,310 cartuchos y dos chalecos tácticos.

-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia detuvieron a dos personas, se les aseguró un arma corta, un cargador y cinco cartuchos.

QUINTANA ROO:

-En Othón P. Blanco, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal catearon cinco inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron 155 dosis de metanfetaminas, 143 de marihuana, un arma larga, un arma corta, 184 cartuchos útiles, seis cargadores, dos armas blancas, ocho teléfonos celulares, un molino para marihuana, dos vehículos y una motocicleta.

TABASCO:

-En Macuspana, en la colonia Josefa Ortiz, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a siete personas, dos de ellos de nacionalidad extranjera y un menor de edad, les aseguraron dos armas largas, un arma corta, tres cargadores y 43 cartuchos.

-En Centro, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejercito Mexicano, Semar y Fiscalía Estatal ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión, en contra de cuatro elementos activos de una institución de seguridad estatal por el delito de homicidio calificado en pandilla.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Villa de Pozos, San Luis Potosí, en la autopista Ventura–El Peyote, elementos de GN detuvieron a una persona a bordo de un tractocamión, aseguraron 40,000 litros de destilado de petróleo sin acreditar su legal procedencia.

En el Carmen, Nuevo León, elementos de FGR, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 395,200 litros de hidrocarburo, ocho tanques de almacenamiento, dos grabadoras de video, una laptop y un vehículo con reporte de robo.

En Monterrey, Salinas Victoria, Cadereyta Jiménez, San Pedro Garza García y El Carmen, Nuevo León, elementos de SSPC y FGR ejecutaron siete cateos, aseguraron un inmueble, diversa infraestructura de almacenamiento y trasvase de sustancias, maquinaria industrial empleada para el manejo de líquidos, entre otros objetos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados Limón de Tellaeche y La Cañada, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso, aseguraron 6,050 litros de sustancias químicas, 12 reactores de síntesis orgánica y 12 condensadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 123 millones de pesos.

