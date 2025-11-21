Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 20 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 20 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, en la colonia El Refugio, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal aseguraron 14 kilos de metanfetamina, cuatro armas largas, cuatro cargadores, 80 cartuchos y tres chalecos tácticos.

CHIHUAHUA:

-En Cd. Juárez, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Municipal detuvieron a dos personas, aseguraron un arma larga, tres armas cortas, cuatro cargadores y 33 cartuchos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Cuajimalpa, elementos de la SSPC aseguraron 1,000 pastillas de fentanilo.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Ecatepec de Morelos, elementos de Semar, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron 10 cateos donde detuvieron a tres personas, aseguraron tres inmuebles y un vehículo.

GUANAJUATO:

-En Pénjamo, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron una bolsa donde aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, 11 cargadores, 223 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, cinco placas balísticas, diversas dosis de droga y una réplica de granada.

-En San Diego de la Unión, en la carretera México-Nuevo Laredo, elementos de GN y Policía Estatal detuvieron a un hombre a bordo de un tractocamión y aseguraron 20 toneladas de mercancía de origen chino, con un valor de 5 millones de pesos.

HIDALGO:

-En Apan, elementos de la Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon dos inmuebles, detuvieron a tres hombres y una mujer, aseguraron 2,000 dosis de droga, dos motocicletas con reporte de robo, un vehículo y 150 litros de hidrocarburo.

MICHOACÁN:

-En Morelia, elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, aseguraron 88 kilos de metanfetamina y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de 23.3 millones de pesos.

SINALOA:

-En Concordia, elementos de Semar detuvieron a dos personas, aseguraron cuatro armas largas, 80 cartuchos, cuatro cargadores, tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo, dos campamentos y una planta generadora de energía.

-También en Concordia, en el poblado Los Naranjos, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron dos armas largas, nueve cargadores, 186 cartuchos y dos chalecos tácticos.

-En Culiacán, elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, Semar, FGR, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a un sujeto, líder de una célula delictiva quien cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio y una por feminicidio, además, es responsable de actividades delictivas y de violencia en Tijuana, Baja California.

-En Culiacán, en el fraccionamiento Valle Alto, elementos de SSPC y Policía Estatal detuvieron a cuatro hombres a bordo de un vehículo, aseguraron cuatro armas largas, una ametralladora, 30 cargadores, 104 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y tres cascos.

-En San Ignacio, en el poblado el Chaco, elementos de Semar, SSPC y Policía Estatal localizaron 146 artefactos explosivos improvisados.

SONORA:

-En San Luis Río Colorado, elementos del Ejército Mexicano y GN, al inspeccionar un tractocamión de una empresa de paquetería y mensajería, procedente de Hermosillo con destino a Mexicali, Baja California, detuvieron a dos personas y aseguraron 340 kilos de metanfetamina en 19 bidones de plástico.

El costo de la droga asegurada es de 90.2 millones de pesos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Acapulco, Guerrero, en el relleno sanitario del poblado Paso Texca, elementos de Semar y Fiscalía Estatal incineraron 4,908 kilos de cocaína.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados Canamaca, Arroyo Grande, Arroyo de la Higuera, El Sauce, Las Amargosas, El Vizcaíno y Mezcaltitán, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino, nueve áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 7,088 litros y 1,235 kilos de sustancias químicas, dos reactores de síntesis orgánica y un condensador.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 935 millones de pesos.

FGR