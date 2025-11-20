Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 19 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 19 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Gustavo A. Madero, policías de SSC detuvieron a tres hombres, acusados de extorsionar a conductores del transporte público en Indios Verdes, Martín Carrera y el Estado de México, les aseguraron dinero en efectivo, seis celulares y una libreta con anotaciones de extorsión.

GUANAJUATO:

-En Juventino Rosas, elementos de GN y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a una persona, le aseguraron 10 armas largas, 21 cargadores, 180 cartuchos y tres vehículos, dos de ellos con reporte de robo.

MICHOACÁN:

-Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía y Policía Estatal catearon un establecimiento e inspeccionaron una camioneta, ambas acciones relacionadas con uno de los autores intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, donde aseguraron diversos objetos.

OAXACA:

-En Juchitán de Zaragoza, elementos de Semar y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, presunto autor material de los homicidios de tres personas y un menor de edad, le aseguraron una motocicleta sin placas.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Semar, GN, FGR, Fiscalía y Policía Estatal y Fiscalía del Estado de Baja California detuvieron a José Socorro “N”, líder de una célula criminal en Tijuana, Baja California, en donde se le considera uno de los principales generadores de violencia.

-En Culiacán, en la carretera Culiacán–Navolato, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, SSPC, FGR y Policía Estatal, al atender una denuncia sobre de personas armadas en un hotel, detuvieron a 14 hombres, tres de nacionalidad extranjera, les aseguraron una ametralladora, un fusil, 12 armas largas, 17 cargadores y 555 cartuchos.

-En Badiraguato, en el poblado de Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron 1,176 cartuchos, 90 kilos de marihuana y 10 artefactos explosivos improvisados.

-San Ignacio, en el poblado El Guayabo, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron ocho armas largas, 50 cargadores, 3,000 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados, un tubo de acero y un tanque de gas.

SONORA:

-En Hermosillo, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal, así como Policía Municipal catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, les aseguraron diversas dosis de droga y dos motocicletas.

TABASCO:

-En Comalcalco, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a tres personas, les aseguraron 55 dosis de marihuana, 40 dosis de metanfetamina, un arma corta, ocho cartuchos útiles y un cargador.

TLAXCALA:

-En Ixtacuixtla, en la colonia Chapultepec, elementos de Semar, Policía Estatal y Municipal detuvieron a cinco personas en una bodega con dos tractocamiones, tres cajas secas y mercancía.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Badiraguato, Sinaloa, en los poblados Cueva Gacha, Canamaca, El Cedrito, Presa Vinoramas, El Guayabo, Bacata, Los Cedritos, Las Amargosas y El Vizcaíno, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino, así como ocho áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 8,147 litros y 1,065 kilos de sustancias químicas, 19 reactores de síntesis orgánica, 24 destiladores y dos centrifugadoras.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 7,469 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR