Estrategia Nacional de Seguridad

Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 17 de noviembre de 2025

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas

Arresto de presuntos delincuentes en Chihuahua.
Arresto de presuntos delincuentes en Chihuahua. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 17 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tecate, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron un arma corta y un vehículo calcinado que transportaba hidrocarburo.

-En Tijuana, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos personas, aseguraron cuatro armas largas, cargadores, 80 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

CHIHUAHUA:

-En Cd. Juárez, elementos de la GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a 10 personas, les aseguraron un arma larga, tres armas cortas, 27 cartuchos, cuatro cargadores, diversas dosis de droga y dos vehículos.

MICHOACÁN:

-En Pátzcuaro, en el cerro La Cantera, elementos del Ejército Mexicano localizaron dos campamentos empleados por la delincuencia organizada, aseguraron dos armas largas, 35 cargadores, cartuchos, tres chalecos tácticos, tres placas balísticas, fornituras y cinco vehículos.

Asimismo, se retiraron 15 bloqueos en las carreteras de los municipios de Ecuandureo, Ixtlán, Chavinda, Zamora, Tangamandapio, Tzintzuntzan, Morelia, Huaniqueo, Numaran, Ixtlán y La Piedad.

MORELOS:

-En Yautepec, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), GN, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron un cateo donde aseguraron 110 bolsas trasparentes con 127 kilos de cristal, un arma corta, 16 cartuchos de diferentes calibres y dos cargadores.

OAXACA:

-En Juchitán de Zaragoza, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a dos hombres integrantes de una célula delictiva encargados de un punto de almacenaje de armamento y de vehículos blindados, con zona de operación en la región del Istmo.

-En Oaxaca, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía del Estado y Fiscalía de Michoacán detuvieron a una persona acusada por el delito de homicidio.

SINALOA:

-En San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco armas largas, 2,400 cartuchos y 11 cargadores.

SONORA:

-En Caborca, elementos del Ejército Mexicano, GN y Fiscalía Estatal catearon un inmueble donde aseguraron cuatro armas largas, cargadores, 2,545 cartuchos, diversas dosis de drogas, nueve chalecos tácticos y un vehículo.

TABASCO:

-En Macuspana y Jalpa, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Semar, FGR, GN, Fiscalía y Policía Estatal, junto con Policía Municipal de Jalpa detuvieron a ocho personas, les aseguraron cinco armas cortas, un arma larga, cartuchos, cargadores y diversas dosis de droga.

TAMAULIPAS:

-En Matamoros, en la colonia Rafael Ramírez, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo y aseguraron 86 kilos de marihuana.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el poblado Playa La Soledad, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 9,200 litros y 2,300 kilos de sustancias químicas, seis cartuchos y un vehículo.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 232 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados El Imala, El Cedrito, Los Cedritos, El Tecomate, Las Milpas del Carrizo, El Vizcaíno y Mezcaltitán, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron nueve áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 12,425 litros de sustancias químicas, un condensador y una centrifugadora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 251 millones de pesos.

FGR

