Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 14, 15 y 16 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 14, 15 y 16 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En Comondú, en el poblado De La Poza Grande, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, 1,200 cartuchos, 41 cargadores y cuatro chalecos balísticos en el interior de seis vehículos, dos de ellos con blindaje.

CHIHUAHUA:

-En Hidalgo del Parral, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal aseguraron 12 vehículos y retiraron dos tractocamiones que bloqueaban la carretera.

-En Ciudad Juárez, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona que transportaba 127 kilos de marihuana, 49 kilos de goma de opio y aseguraron un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de 2.2 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Cuauhtémoc, elementos del Ejército Mexicano, Semar, GN y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México catearon dos inmuebles y aseguraron 50 toneladas de autopartes.

COAHUILA:

-En Saltillo, elementos de Semar y Fiscalía Estatal catearon dos inmuebles donde aseguraron 27 kilos de marihuana y un vehículo.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Naucalpan, elementos del Ejército Mexicano, GN y Fiscalía General de la República (FGR) catearon un inmueble donde detuvieron dos personas, aseguraron un arma larga, un arma corta, 47 cartuchos, cargadores y 1.4 kilos de metanfetamina.

GUANAJUATO:

-En Irapuato, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma larga, un arma corta, 1.3 kilos de metanfetamina, 4.8 kilos de marihuana y una tablet.

JALISCO:

-En Tonalá, elementos de Semar y FGR, durante el cateo a dos inmuebles, detuvieron a cinco personas, les aseguraron 354.6 kilos de marihuana, 8.3 kilos de metanfetamina, 17 cartuchos, 14 celulares y tres motocicletas.

MICHOACÁN:

-En Los Reyes de Salgado, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron una ametralladora, 14 cargadores y tres vehículos con blindaje artesanal.

MORELOS:

-En Yautepec, elementos del Ejército Mexicano y FGR catearon un inmueble donde aseguraron 123 kilos de metanfetamina, 188 litros de precursores químicos, un arma de fuego corta, dos cargadores y 16 cartuchos.

El costo de la droga asegurada es de 35 millones de pesos.

QUINTANA ROO:

-En Benito Juárez, elementos de Semar y Policía Estatal, durante el cateo a dos inmuebles, detuvieron a dos personas, les aseguraron 32 armas largas, 14 armas cortas, 1,660 cartuchos, 158 cargadores, 12 granadas, un kilo y 70 dosis de diferentes drogas, nueve chalecos tácticos, tres drones, dos vehículos y dos placas.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a nueve personas, aseguraron dos ametralladoras, 21 armas largas, 155 cargadores, 3,200 cartuchos, 18 chalecos tácticos, 36 placas balísticas y tres vehículos con blindaje artesanal.

-En Concordia, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas, una de ellas un menor de edad, aseguraron cinco armas largas, 537 cartuchos, 10 cargadores, seis placas balísticas y tres chalecos tácticos.

-En Culiacán, elementos de la Semar y Ejército Mexicano rescataron a 20 personas privadas de su libertad, aseguraron dos armas largas, cartuchos útiles, cargadores, dosis de marihuana, dos chalecos, cuatro placas balísticas, un inhibidor de señales, 18 celulares y ponchallantas en el interior de un vehículo.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, asegurándoles dos armas largas, dos armas cortas, tres cargadores, 58 cartuchos y un vehículo.

SONORA:

En Hermosillo, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a un hombre, aseguraron 2,400 dosis de diferentes drogas y un vehículo con reporte de robo.

TAMAULIPAS:

-En Hidalgo, elementos del Ejército Mexicano, al realizar una revisión a un tractocamión, detuvieron a una persona, asegurándole 62,000 litros de hidrocarburo y un vehículo.

VERACRUZ:

-En Coatzacoalcos y Cosoleacaque, elementos de FGR, GN y Ejército Mexicano catearon seis inmuebles, detuvieron a tres personas, a quienes les aseguraron 17 equipos de cómputo, 21 dispositivos USB, 17 teléfonos celulares, siete discos duros, siete radios de comunicación, cinco tabletas, dos monitores y una llave bancaria.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Tamazula, Durango, en el poblado El Aguaje, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 2,250 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, un destilador y dos quemadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 45 millones de pesos.

En Culiacán y Badiraguato, Sinaloa, en los poblados El Melón, El Melado, Los Mimbres, Bacata, El Espinal y El Chorro, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 5,230 litros y 152 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 108 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Apasco, Oaxaca, elementos de FGR, GN y PEMEX catearon un inmueble donde aseguraron 210,000 litros de hidrocarburo y 10 vehículos.

