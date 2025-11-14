Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 13 de noviembre de 2025

Acción de seguridad de parte de fuerzas federales en Puebla.

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 13 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En San Quintín, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, siete cargadores, 700 cartuchos, cinco chalecos tácticos y seis vehículos.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 196 cartuchos útiles, 13 cargadores, 6,947 dosis de metanfetamina y tres chalecos tácticos con seis placas balísticas en el interior de un vehículo abandonado.

JALISCO:

-En Guadalajara, elementos de Fiscalía General de la República (FGR), GN y Ejército Mexicano catearon un inmueble, detuvieron a una persona, aseguraron un arma corta, un kilo de metanfetamina, un vehículo con blindaje de fábrica y una motocicleta.

MICHOACÁN:

-En Apatzingán, en un camino de terracería, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron tres armas largas, 10 cargadores, 220 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

SINALOA:

-En Concordia, elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento clandestino, aseguraron 12 cargadores, 1,490 cartuchos, tres chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y un pantalón táctico.

-En Navolato, en la colonia 5 de Febrero, elementos de Semar aseguraron cuatro armas largas, cartuchos útiles, dos cargadores y un vehículo.

SONORA:

-En Navojoa, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, le aseguraron 197 kilos de metanfetamina, un cargador y 17 cartuchos. El costo por la droga asegurada es de 52.3 millones de pesos.

TAMAULIPAS:

-En Altamira, en el poblado Maclovio Herrera, elementos de Semar, FGR y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante un cateo, aseguraron seis armas largas, 1,260 cartuchos útiles, 30 cargadores y equipo táctico.

ZACATECAS:

-En Jalpa, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, les aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 55 cargadores, 1,522 cartuchos, dos aditamentos lanzagranadas, seis granadas, diversas dosis de drogas, cuatro chalecos tácticos, cinco placas balísticas, 636,700 pesos, 12 teléfonos celulares y tres vehículos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En San José Chiapa, Puebla, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron un tractocamión acoplado a dos autotanques y 60,000 litros de gasolina sin acreditar su legal procedencia.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados Rancho los Migueles, Corral Viejo, La Noria, El Melado, Bacata, Cajón de las Minas, Cedritos, Milpas del Carrizo y El Vizcaíno, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 10 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 21,230 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 428 millones de pesos.

