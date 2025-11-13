Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 12 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 12 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

COLIMA:

-En Manzanillo, en la colonia Manuel M. Diéguez, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal detuvieron a una persona generadora de violencia, le aseguraron 68 dosis de metanfetaminas.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de la Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a nueve personas, les aseguraron dos armas largas, un arma corta, 119 cartuchos, cuatro cargadores, 50 dosis de marihuana, 300 de metanfetamina, dos vehículos y cinco motocicletas.

MICHOACÁN:

-En Gabriel Zamora, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, una de ellas menor de edad, les asegurando tres armas largas, cuatro cargadores y 80 cartuchos.

NUEVO LEÓN:

-En Dr. Coss, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos, una pistola antidrones, un dron y un artefacto explosivo improvisado.

-En Linares, elementos de la GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y tres vehículos.

PUEBLA:

-En Puebla, elementos de Semar, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron cartuchos, dinero en efectivo, dosis de droga y un vehículo.

QUINTANA ROO:

-En Felipe Carrillo Puerto, elementos de GN y Policía Estatal detuvieron a dos hombres y rescataron a dos personas privadas de su libertad.

-En Benito Juárez, elementos de Semar, GN, Policía y Fiscalía Estatal detuvieron a cinco hombres, aseguraron 780 dosis de estupefacientes, dos armas cortas, dos cargadores y 21 cartuchos útiles.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, GN, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal aseguraron un arma corta, un cargador, 52 cartuchos y diversas dosis de droga.

-Asimismo, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar y Policía Estatal revisaron dos módulos del centro penitenciario Aguaruto, aseguraron 12 celulares, 15 armas blancas y cuatro cargadores para celular.

-En Elota, elementos del Ejército Mexicano detuvieron una persona, aseguraron un fusil Barrett, un cargador, 195 cartuchos y un chaleco táctico.

-También en Elota, elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron un campamento, aseguraron tres armas largas, cargadores y cartuchos.

TAMAULIPAS:

-En Nuevo Laredo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 128 kilos de metanfetamina y un tractocamión.

El costo por la droga asegurada es de 34.6 millones de pesos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Navolato, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron nueve áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 9,639 litros, 150 kilos de sustancias químicas y una centrifugadora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 197 millones de pesos.

