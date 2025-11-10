Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 7, 8 y 9 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes de los días 07, 08 y 09 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

COAHUILA:

-En Ramos Arizpe, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Ejército Mexicano catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron cinco armas cortas, 14 cargadores, 910 cartuchos y un vehículo.

JALISCO:

-En San Pedro Tlaquepaque, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, seis armas de fabricación artesanal, seis cargadores, 50 cartuchos, diversas dosis de drogas y dos vehículos.

-En Zapopan, elementos del Ejército Mexicano y GN aseguraron 13 vehículos de lujo, uno de ellos con blindaje y un domicilio relacionado con ilícitos.

MICHOACÁN:

-En Buenavista Tomatlán, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron tres campamentos empleados por integrantes de grupos delictivos, aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 220 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y ropa táctica.

-En Huetamo, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron seis vehículos, tres motocicletas, una ametralladora, un arma larga, un lanzagranadas, 72 cargadores, 850 cartuchos y 330 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 89.2 millones de pesos.

-En Cotija, en un camino de terracería, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con reporte de robo, un arma larga, 20 cargadores, 1,790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo.

-En Arteaga, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, al atender un reporte de una empresa ferroviaria, aseguraron sobre las vías varios paquetes de cartón y 398 computadoras portátiles.

-En Buenavista, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, 1,250 cartuchos, seis chalecos balísticos y una fornitura táctica.

MORELOS:

-En Cuautla, elementos de FGR detuvieron a una persona que contaba con una ficha de localización por parte de la Fiscalía Anticorrupción, por su probable participación en hechos ilícitos.

NUEVO LEÓN:

-En Higueras y Cerralvo, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal de Tamaulipas aseguraron cuatro vehículos con blindaje artesanal, 24 cargadores y 130 cartuchos.

SINALOA:

-En Badiraguato, en el poblado El Encinal, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 700 kilos de marihuana. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2.3 millones de pesos.

SONORA:

-En San Luis Río Colorado, elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar una inspección de seguridad a un tractocamión que tenía como destino Tijuana, detuvieron a dos personas, les aseguraron 70 litros de un precursor para la elaboración de metanfetamina.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de un millón de pesos.

-En San Luis Río Colorado, elementos de Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 481 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 130 millones de pesos.

TABASCO:

-En Jalapa, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a 20 personas, entre ellas, un sujeto identificado como jefe de plaza de un grupo delictivo y cuatro policías municipales, les aseguraron 13 armas largas, cuatro armas cortas, 50 cargadores, 1,688 cartuchos, diversas dosis de drogas, siete chalecos tácticos, siete cascos tácticos, una cámara de videovigilancia, 20 celulares, dos motocicletas y cinco vehículos.

-En Macuspana, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal detuvieron a tres personas, les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 17 cargadores, 427 cartuchos útiles, cinco dosis de marihuana, diverso equipo táctico, una motocicleta y un vehículo.

FGR