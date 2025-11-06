Estrategia Nacional de Seguridad

Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 5 de noviembre de 2025

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Chiapas, Morelos, Sinaloa, Sonora y Yucatán

Arresto de presuntos delincuentes en Chiapas.
Arresto de presuntos delincuentes en Chiapas. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 05 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

-En Villaflores, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a ocho personas, les aseguraron siete armas largas, una pistola de aire comprimido, 23 cargadores, 672 cartuchos, diversas dosis de marihuana, dos chalecos tácticos y tres motocicletas.

TE RECOMENDAMOS:
Hospital del IMSS.
“No hay recorte. No hay recorte"

Sheinbaum niega recortes a institutos de salud en Presupuesto de Egresos del 2026

MORELOS:

-En Atlatlahucan, elementos del Ejército Mexicano y GN detuvieron a dos personas, vinculadas con el delito de extorsión.

SINALOA:

-En Culiacán, en el centro penitenciario Aguaruto, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, al realizar una inspección, aseguraron 36 puntas, dos básculas grameras, dos máquinas para tatuar, cinco teléfonos celulares, cuatro equipos de internet, seis cargadores para celular y una pistola de clavos.

-En Culiacán, en la colonia Infonavit Humaya, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, Semar, GN y Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a una persona de nacionalidad estadounidense, quien cuenta con una ficha roja emitida por el FBI, por los delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

-En Culiacán, en la Sindicatura Alcoyonqui, elementos de SSPC, al realizar una inspección a un vehículo, detuvieron a tres personas, les aseguraron dos armas cortas, un arma larga y un vehículo con reporte de robo.

-En El Dorado, en el poblado El Higueral, elementos de Semar detuvieron a una persona, aseguraron cuatro armas largas, 180 cartuchos, 19 cargadores, dos cintas eslabonadas y dos vehículos.

SONORA:

-En Cajeme, en la colonia Libertad, elementos de Semar, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron una orden de cateo donde detuvieron a dos personas, aseguraron un arma larga, tres cargadores, 30 cartuchos, 100 dosis de marihuana, 47 de metanfetaminas y una motocicleta.

YUCATÁN:

-En Halachó, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Policía Estatal, al realizar una inspección a un autobús con destino a Quintana Roo, detuvieron a dos personas, les aseguraron 21 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 5.6 millones de pesos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, en el poblado El Melado, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 750 litros y 225 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, un condensador y dos destiladores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 408 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Tris de hoy 6 de noviembre del 2025.
Sorteos

Resultados del Tris de hoy 6 de noviembre del 2025. Ve aquí los números ganadores