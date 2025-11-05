Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 4 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 04 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Municipal detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, aseguraron cuatro armas largas y dos armas cortas.

HIDALGO:

-En Tulancingo, elementos de GN, Ejército Mexicano y Procuraduría del Estado catearon dos inmuebles, detuvieron a siete personas dedicadas a la extorsión, robo y narcomenudeo, aseguraron un arma corta, cartuchos, diversas dosis de droga, cuatro motocicletas y tres vehículos.

JALISCO:

-En Tlaquepaque, elementos de la GN, Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Municipal catearon un inmueble, aseguraron 324,300 litros de hidrocarburo, 15 autotanques, tres bombas de trasvase, así como 24 equipos de entrada y salida de medición de despacho.

NUEVO LEÓN:

-En Linares, elementos de GN aseguraron dos armas largas, siete cargadores, 200 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo.

SINALOA:

-En Badiraguato, en el poblado La Cieneguita, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 11 cargadores, 300 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina y un chaleco táctico.

-En Culiacán, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal, al realizar una inspección en un módulo del centro penitenciario Aguaruto, aseguraron un teléfono celular, 16 armas blancas, una memoria USB y cuatro cargadores para celular.

-En Escuinapa, en la colonia Juárez elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 11 armas largas, dos armas cortas, 200 cartuchos útiles, 27 cargadores, cuatro granadas, cuatro artefactos explosivos improvisados y cuatro kilos de sustancias químicas.

-En Villa Unión, en el poblado Caleritas, elementos de Semar, GN y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 45 paquetes con fentanilo en el interior de un vehículo abandonado.

SONORA:

-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano, Semar y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron un arma larga, tres cargadores, 90 cartuchos, 41 paquetes de droga, diversas dosis de metanfetamina y un vehículo con reporte de robo.

-En Pitiquito, en el poblado Puerto Libertad, elementos de Semar y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas, aseguraron tres armas largas, un arma corta, cartuchos útiles, tres cargadores, tres chalecos balísticos y un vehículo.

-En San Luis Río Colorado, elementos de GN y Ejército Mexicano, durante la inspección a un tractocamión que transportaba botes con suplemento alimenticio, procedente de Hermosillo con destino a Mexicali, detuvieron a una persona y aseguraron 60 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 16.1 millones de pesos.

VERACRUZ:

-En Úrsulo Galván, en la colonia Centro, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a tres personas, aseguraron tres armas largas, un cargador, tres radios, dos celulares, 52 dosis de cristal y dos vehículos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Tamazula, Durango, en el poblado de El Llano de Palmillas, elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,450 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 29 millones de pesos.

