Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 30 de octubre de 2025

Acciones de seguridad en estados como BC y Sonora.

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 30 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA y SONORA:

-En Aguaje de la Tuna y Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) incineraron 1,452 kilos de metanfetamina, 501 kilos de cocaína, 489 kilos de marihuana, 2,347 kilos de sustancias psicotrópicas, 159 litros de metanfetamina y 17,315 pastillas psicotrópicas.

CHIAPAS:

-En Tuxtla Gutiérrez, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), FGR, Fiscalías y Policías de los estados de Tabasco y Chiapas detuvieron a tres personas, entre ellas, un hombre relacionado con extorsiones a comerciantes, venta de droga y homicidios en Tabasco.

GUERRERO:

-En Teloloapan, elementos de GN detuvieron a un menor de edad, le aseguraron siete armas largas, un arma corta, 37 cargadores, 1,115 cartuchos, un vehículo y una cuatrimoto.

MICHOACÁN:

-En Jiquilpan, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron dos vehículos con blindaje de fábrica, dos granadas de fragmentación, cargadores y 310 cartuchos.

SINALOA:

-En Ahome, elementos de Semar localizaron una embarcación en altamar, rescataron a 27 menores de edad, a una mujer de 18 años, quienes se encuentran bajo resguardo para su atención y protección integral.

-En Culiacán, elementos de Semar aseguraron dos armas largas, 280 cartuchos útiles, siete cargadores, un chaleco balístico y dos vehículos con reporte de robo.

-En Culiacán, en el centro penitenciario Aguaruto, elementos del Ejército Mexicano, Semar, SSPC, GN, FGR, Fiscalía y Policía Estatal, al realizar una inspección en un módulo, aseguraron 15 objetos con puntas, dos teléfonos celulares y un equipo de radio comunicación.

-En El dorado, en el ejido La Arrocera, elementos de GN localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron cuatro armas largas, 28 cargadores, 1,592 cartuchos y tres chalecos tácticos.

SONORA:

-En Nogales, elementos de Semar, Ejército Mexicano, FGR, GN, SSPC y Fiscalía Estatal detuvieron a un hombre integrante de una célula delictiva relacionado con delitos contra la salud y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

-En Rosario, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a ocho personas, les aseguraron tres armas largas, 24 cargadores, 628 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, 40 artefactos explosivos improvisados y tres vehículos.

TLAXCALA:

-En Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, elementos de GN, al realizar una inspección a un vehículo, detuvieron a dos personas, les aseguraron 11 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 2.9 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En San Luis Potosí, en el libramiento Norte, elementos de SSPC y GN, al realizar patrullajes de seguridad, detuvieron al conductor de un tractocamión con dos autotanques que transportaba 64,000 litros de hidrocarburo, sin acreditar su legal procedencia.

