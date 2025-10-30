Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 29 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 29 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

-En Amatenango de la Frontera, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 32 cargadores, 900 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y dos placas balísticas.

SINALOA:

-En Badiraguato, en la comunidad de Huixiopa, elementos Ejército Mexicano aseguraron dos fusiles Barrett y tres armas largas.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía y Policía Estatal, al realizar una inspección en un módulo del centro penitenciario Aguaruto, donde aseguraron seis teléfonos celulares, diversas dosis de drogas, seis objetos con punta, 13 cajetillas de cigarros, un módem y dinero en efectivo.

SONORA:

-En Yécora, elementos de la Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal, durante patrullajes en la colonia Mesa del Campanero, aseguraron dos vehículos en estado de abandono, 26 cargadores y 1,545 cartuchos.

TABASCO:

-En Teapa, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado y Policía Municipal catearon un inmueble, detuvieron a ocho personas, aseguraron un arma larga, cargadores, 29 cartuchos, diversas dosis de droga y dos chalecos tácticos.

TAMAULIPAS:

-En Abasolo, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a 15 personas, aseguraron cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga.

-En Guerrero, elementos del Ejército Mexicano localizaron entre la maleza dos vehículos con reporte de robo, aseguraron un fusil Barret calibre, 114 cargadores, 4,453 cartuchos y equipo táctico.

-En Méndez, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con reporte de robo, dos armas largas y 210 cartuchos.

-En Mier, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con reporte de robo, cinco armas largas, 56 cargadores y 830 cartuchos.

