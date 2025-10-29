Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 28 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 28 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tecate, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon un inmueble, aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 3,358 cartuchos, una granada de mano de utilería, 100 costales con precursores químicos para la elaboración de metanfetamina y un vehículo con reporte de robo.

CHIAPAS:

-En Cintalapa, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo en el que aseguraron cinco armas largas, un arma corta, cargadores, 688 cartuchos, una granada, tres chalecos tácticos y tres radios de comunicación.

CHIHUAHUA:

-En Guachochi, elementos de GN, Ejército Mexicano y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y Policía Estatal detuvieron a una persona, aseguraron 40 dosis de cocaína y un vehículo, posteriormente, aseguraron dos armas largas y cuatro vehículos, dos con reporte de robo y uno con blindaje de fábrica.

GUERRERO:

-En Chilpancingo, elementos del Ejército Mexicano, GN, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), FGR, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron dos armas de fuego, equipo táctico, una motocicleta y diversas dosis droga.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 13 armas largas, 21 cargadores, 790 cartuchos y equipo táctico.

-En Elota, elementos de Semar, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron una barra explosiva, 69 cilindros metálicos y 1,014 cartuchos y un uniforme táctico.

SONORA:

-En Cajeme, en la colonia Misión San Javier, elementos de Semar y Fiscalía Estatal, por medio de un cateo, aseguraron 10 armas largas, 13 cargadores, 1,755 cartuchos, tres chalecos balísticos y 14 dosis de metanfetamina.

TABASCO:

-En Cárdenas, en el poblado Primera sección Macayo, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a seis personas a bordo de un vehículo, les aseguraron un arma larga, cuatro cargadores, 14 cartuchos, diversas dosis de drogas y ponchallantas.

-En Centro, elementos de la SSCP, GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas largas, cargadores, 40 cartuchos, diversas dosis de droga, cuatro chalecos tácticos, dos bombas molotov y una manta con un mensaje intimidatorio.

VERACRUZ:

-En Atoyac, elementos de Semar, Fiscalía Estatal y Policía Municipal detuvieron a 21 personas, así como a 11 elementos de la Policía Municipal por su participación en hechos constitutivos de delito.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

-En Tamazula, Durango, elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 2,800 litros y 550 kilos de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica y un destilador.

El costo de la droga asegurada es de 68 millones de pesos.

En el municipio de Durango, Durango, elementos de la FGR, Marina, Ejército Mexicano, GN y SSPC en un dispositivo de seguridad, aseguraron un tracto camión que trasportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias químicas y precursores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR