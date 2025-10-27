Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 24, 25 y 26 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 24, 25 y 26 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

-En Amatenango de la Frontera, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano detuvieron a cinco personas, cuatro de ellas de nacionalidad extranjera, les aseguraron siete armas largas, un arma corta, 27 cargadores, cartuchos y cuatro chalecos tácticos.

CHIHUAHUA:

-En Cd. Juárez, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado detuvieron a una mujer, a la que le aseguraron 6.6 kilos de fentanilo y 5.27 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 50.3 millones de pesos.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Tepotzotlán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN, Fiscalía General de la República (FGR) y Secretearía de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre que contaba con orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

-En diversos municipios, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, FGR, SSPC, Fiscalía y Policía Estatal, Policías Municipales, Comisión Nacional del Agua (Conagua) Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y organismos municipales del agua, aseguraron 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos, 51 pozos de agua, 138 tomas de agua clandestinas y se detuvo a 12 personas.

JALISCO:

-En Ojuelos, elementos de GN aseguraron una ametralladora, tres armas largas, 84 cargadores, 2,640 cartuchos, una granada de fragmentación, dos granadas, nueve chalecos tácticos y tres vehículos con reporte de robo.

-En Lagos de Moreno, elementos de FGR, GN y Ejército Mexicano ejecutaron dos órdenes técnicas de investigación, se detuvo a cinco personas, se aseguraron prendas tácticas, seis bolsas con marihuana, cinco teléfonos celulares y un inmueble.

MICHOACÁN:

-En Buenavista, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos personas, una de ellas menor de edad, les aseguraron siete armas largas, 115 cargadores, 2,390 cartuchos, 13 chalecos balísticos, dos cascos y dos vehículos con reporte de robo.

-En Tangamandapio, elementos de la GN y Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, 13 cargadores, 195 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados, tres chalecos tácticos y dos vehículos con reporte de robo.

-En Puruándiro, elementos de la GN, Ejército Mexicano y Policía Municipal detuvieron a ocho personas, les aseguraron cuatro armas largas, cuatro armas cortas, cargadores, 71 cartuchos, dos kilos de metanfetamina, un chaleco táctico, dos placas balísticas, un casco táctico y cuatro motocicletas.

El costo de la droga asegurada es de 507,300 pesos.

NAYARIT:

-En Huajicori, elementos del Ejército Mexicano, al atender un reporte sobre bloqueos en la carretera a Acaponeta, detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas largas, 49 cargadores, 1,350 cartuchos y equipo táctico.

SINALOA:

-En Culiacán, en la sindicatura Jesús María, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, una de ellas menor de edad, aseguraron una ametralladora, seis armas largas, dos aditamentos lanzagranadas, 58 cargadores, 1,800 cartuchos, 14 placas balísticas, siete chalecos tácticos y siete vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal, además, liberaron a una persona privada de su libertad.

-También en Culiacán, en el poblado Las Tres Gotas de Agua, elementos de Semar aseguraron tres armas largas, cartuchos útiles, 18 cargadores, seis artefactos explosivos improvisados, una granada, dos chalecos, un uniforme táctico y un vehículo.

-En Escuinapa, en el poblado Loma Grande, elementos de Semar aseguraron tres armas largas, 1,499 cartuchos, 27 cargadores, cuatro chalecos y seis placas balísticas. abandonadas.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, le aseguraron dos armas largas, un arma corta, nueve cargadores, 211 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

SONORA:

-En San Luis Río Colorado, elementos de la GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR y SSPC, al realizar una inspección a un tractocamión que transportaba cajas de chiles, procedente de Espinal, Sinaloa y con destino a Mexicali, Baja California, detuvieron a una persona, aseguraron 1,154 kilos de metanfetamina, 3.9 kilos de fentanilo y cinco kilos de heroína.

El costo de la droga asegurada es de 341 millones de pesos.

TABASCO:

-En Villahermosa, en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, elementos de SSPC, Semar, Ejército Mexicano, GN y FGR, al realizar una inspección a una camioneta de carga que tenía como destino Cárdenas, detuvieron a dos personas y aseguraron 300 kilos de marihuana.

TAMAULIPAS:

-En Matamoros, elementos de la SSPC, Semar, Ejército Mexicano, GN, FGR y Fiscalía del Estado detuvieron a cuatro personas, entre ellas una mujer, acusadas por los delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero, aseguraron siete armas largas, cargadores, cartuchos dinero en efectivo y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Apozol, Zacatecas, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, donde aseguraron 1,725 kilos de metanfetamina, 10 cargadores, cinco placas balísticas, equipo táctico, dos chalecos tácticos y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de 460 millones de pesos.

