App del Banco del Bienestar habilita transferencias bancarias, así puedes hacerlas

El Banco del Bienestar por fin se actualizó digitalmente. En equipo con el Banco de México (Banxico), la institución anunció mejoras históricas en su aplicación móvil. A partir de ahora, los usuarios también podrán hacer transferencias electrónicas, pagar con códigos QR y mandar dinero directo desde su celular.
Esta modernización busca mitigar la saturación en las ventanillas y cajeros automáticos, permitiendo que millones de mexicanos realicen operaciones financieras completas las 24 horas del día.
Banco del Bienestar se integra a SPEI, CoDi y DiMo
La aplicación móvil ahora cuenta con tres pilares tecnológicos impulsados por la infraestructura del banco central:
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- Transferencias electrónicas (SPEI): Permite enviar y recibir dinero hacia cuentas del mismo banco o a cualquier otra institución financiera en México.
- Pagos con QR (CoDi): Diseñado para realizar compras digitales en establecimientos comerciales. Basta con escanear el código QR del comercio para transferir los fondos al instante, eliminando el uso de efectivo o tarjetas físicas.
- Envío por número celular (DiMo): Esta herramienta agiliza los movimientos al permitir mandar dinero utilizando únicamente el número telefónico del destinatario, sin la necesidad de capturar o compartir la CLABE interbancaria de 18 dígitos.
¿Cómo realizar una transferencia o pago?
Para acceder a estas funciones, el usuario debe asegurarse de tener instalada la versión más reciente de la app oficial en su dispositivo Android o iPhone.
Para hacer una transferencia SPEI:
- Ingresa a la aplicación oficial del Banco del Bienestar.
- Selecciona la opción “Transferencias” y elige “Transferencia SPEI”.
- Captura la CLABE interbancaria (18 dígitos) o el número de teléfono (si usas DiMo).
- Ingresa el nombre del destinatario, el monto y confirma la operación. Podrás descargar el comprobante digital directamente en tu dispositivo.
Para pagar con código QR:
- Entra al apartado “CoDi” o “Pagar con QR”.
- Escanea el código del establecimiento.
- Revisa que el monto y los datos del comercio sean correctos y autoriza el pago.
¿Quiénes pueden usar estas funciones?
Estas herramientas digitales están habilitadas de forma gratuita para todos los clientes con una cuenta activa, lo que incluye a los beneficiarios de los programas prioritarios del Gobierno de México:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
- Becas Benito Juárez.
- Jóvenes Construyendo el Futuro.
- Sembrando Vida.
- Pensión para Personas con Discapacidad.
Las autoridades recomiendan bajar o actualizar la aplicación solo desde Google Play o App Store. Hacerlo desde estas tiendas oficiales protege tus datos y evita que caigas en fraudes o descargues aplicaciones falsas.