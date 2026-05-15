Movimientos más rápidos

App del Banco del Bienestar habilita transferencias bancarias, así puedes hacerlas

La institución moderniza su plataforma e integra los sistemas SPEI, CoDi y DiMo; la medida busca erradicar las largas filas en sucursales para más de 26 millones de beneficiarios

Se implementan nuevas funciones a la aplicación
Se implementan nuevas funciones a la aplicación Foto: Especial
Por:
Litzi Orihuela

El Banco del Bienestar por fin se actualizó digitalmente. En equipo con el Banco de México (Banxico), la institución anunció mejoras históricas en su aplicación móvil. A partir de ahora, los usuarios también podrán hacer transferencias electrónicas, pagar con códigos QR y mandar dinero directo desde su celular.

Esta modernización busca mitigar la saturación en las ventanillas y cajeros automáticos, permitiendo que millones de mexicanos realicen operaciones financieras completas las 24 horas del día.

Banco del Bienestar se integra a SPEI, CoDi y DiMo

La aplicación móvil ahora cuenta con tres pilares tecnológicos impulsados por la infraestructura del banco central:

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  • Transferencias electrónicas (SPEI): Permite enviar y recibir dinero hacia cuentas del mismo banco o a cualquier otra institución financiera en México.
  • Pagos con QR (CoDi): Diseñado para realizar compras digitales en establecimientos comerciales. Basta con escanear el código QR del comercio para transferir los fondos al instante, eliminando el uso de efectivo o tarjetas físicas.
  • Envío por número celular (DiMo): Esta herramienta agiliza los movimientos al permitir mandar dinero utilizando únicamente el número telefónico del destinatario, sin la necesidad de capturar o compartir la CLABE interbancaria de 18 dígitos.

¿Cómo realizar una transferencia o pago?

Para acceder a estas funciones, el usuario debe asegurarse de tener instalada la versión más reciente de la app oficial en su dispositivo Android o iPhone.

Para hacer una transferencia SPEI:

  • Ingresa a la aplicación oficial del Banco del Bienestar.
  • Selecciona la opción “Transferencias” y elige “Transferencia SPEI”.
  • Captura la CLABE interbancaria (18 dígitos) o el número de teléfono (si usas DiMo).
  • Ingresa el nombre del destinatario, el monto y confirma la operación. Podrás descargar el comprobante digital directamente en tu dispositivo.

Para pagar con código QR:

  • Entra al apartado “CoDi” o “Pagar con QR”.
  • Escanea el código del establecimiento.
  • Revisa que el monto y los datos del comercio sean correctos y autoriza el pago.

¿Quiénes pueden usar estas funciones?

Estas herramientas digitales están habilitadas de forma gratuita para todos los clientes con una cuenta activa, lo que incluye a los beneficiarios de los programas prioritarios del Gobierno de México:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
  • Becas Benito Juárez.
  • Jóvenes Construyendo el Futuro.
  • Sembrando Vida.
  • Pensión para Personas con Discapacidad.

Las autoridades recomiendan bajar o actualizar la aplicación solo desde Google Play o App Store. Hacerlo desde estas tiendas oficiales protege tus datos y evita que caigas en fraudes o descargues aplicaciones falsas.

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