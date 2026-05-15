Sheinbaum anuncia incremento salarial del 9% para las maestras y maestros de México

En el Día de las Maestras y los Maestros, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un incremento salarial del 9 por ciento en beneficio de las y los docentes del país, como un agradecimiento permanente al magisterio nacional.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial, sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, resaltó desde el Patio del Trabajo de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ante las y los docentes, Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que la educación pública es la mejor de las educaciones gracias a las maestras y maestros, por ello agradeció por su labor. Asimismo, destacó que a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se impulsan los valores profundos de México, la justicia social, la libertad, la soberanía y la independencia.

“Lo que tienen mi hija, mi hijo, se lo debo a los maestros de México, los buenos ciudadanos que hemos formado se lo debemos a las y los maestros de México; la transformación profunda que vive México se las debemos a las y los maestros; los grandiosos ciudadanos, el gran pueblo de México, se lo debemos a las y los maestros de México. Un gobierno que reconoce la educación pública y el fundamento sustantivo de la educación pública, que son las y los maestros de México, es un gobierno que está cerca del pueblo. Un gobierno que se aleja del pueblo, que se aleja de su identidad, es aquel que critica a las y los maestros”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes en reconocimiento a sus más de 40 años de servicio.

“Muchas felicidades a todas y todos los maestros de México, de corazón, México no sería lo que es si no fuera por el magisterio nacional, por el trabajo que hacen todos los días, no solo en la formación, sino en la construcción de un país libre y democrático”, agregó Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó que el incremento salarial del 9 por ciento demuestra que, en siete años de la Cuarta Transformación, —desde la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta la actual Jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo— se ha logrado revertir el rezago en las remuneraciones de las y los maestros de México causado por 36 años del periodo neoliberal.

“Está compuesto de distintos componentes, en distintos tiempos entre, prestaciones y reconocimiento al salario, con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros y las maestras”, agregó.

En este sentido, agradeció a las maestras y maestros por convertir las aulas en el lugar más democrático del país, por hacer realidad la educación en las sierras, en las costas y en las ciudades, por ser fundamentales para la NEM y por dar certeza de que se construye un mejor futuro.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, agradeció a la Presidenta de México por los logros alcanzados y los compromisos cumplidos en favor de las y los maestros de México, por ello refrendó el respaldo del magisterio nacional para continuar construyendo una relación basada en la confianza y en la honestidad colocando en el centro las prioridades de las maestras y maestros.

La profesora del estado de Michoacán, Marla Estela Mejía Rodríguez, reconoció y agradeció las acciones del Gobierno de México a favor de la educación a través de la justicia laboral para las y los maestros, el impulso de la Nueva Escuela Mexicana y el mejoramiento de las escuelas.

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FGR