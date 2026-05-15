SEP anuncia aumento salarial del 9% a maestros

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, anunció este viernes un incremento salarial del nueve por ciento para todos los maestros mexicanos.

Mario Delgado explicó que el incentivo económico se logrará entre prestaciones, así como reconocimiento al sueldo bruto y aduermo que, “con ello se mantiene la recuperación del salario en términos reales”.

“Hemos acordado con los maestros un incremento salarial del 9%, que está compuesto de distintos componentes, en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario”, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se hizo un gran esfuerzo para subir el pago a los maestros del sector público.

“Ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México”, comentó Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum destacó el labor de los docentes y apeló a la soberanía nacional al hacer un recuento histórico sobre el país.

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FGR