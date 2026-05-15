Gerardo Mérida ingresó a EU desde Hermosillo el pasado 11 de mayo: Gabinete de Seguridad federal

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue trasladado a Estados Unidos el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales, Sonora, hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de ese país (US Marshals Service), informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el comunicado oficial en redes sociales, Gerardo Mérida Sánchez salió desde Hermosillo, Sonora, antes de cruzar el punto fronterizo de Nogales rumbo al estado de Arizona.

Las autoridades precisaron que el Gobierno de México, “a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.

La entrega de Gerardo Mérida Sánchez a las autoridades norteamericanas se produce en un contexto de creciente colaboración bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, sin que hasta el momento el gobierno federal haya detallado los cargos específicos por los que Mérida Sánchez quedó bajo custodia del US Marshals Service, organismo federal encargado de la custodia de detenidos y la ejecución de órdenes judiciales federales.

El Gabinete de Seguridad informa que el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ.



El… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 15, 2026

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FGR