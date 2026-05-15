UIF congeló cuentas bancarias a Rubén Rocha y otros funcionarios vinculados a señalamientos de EU, reportan

UIF congela cuentas de Rubén Rocha, familiares y otros funcionarios, según reportes.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de familiares suyos y de otros funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, según reportes de prensa.

Esta información fue dada a conocer a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró no tener conocimiento de ello, por lo que, adelantó, pedirá información a la UIF.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado 1 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con una investigación del medio EmeEquis, la UIF notificó al sector financiero sobre el bloqueo de cuentas bancarias de los mencionados a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mediante el Acuerdo 156/2026 emitido el 6 de mayo de 2026.

El congelamiento implica la suspensión total de operaciones bancarias y el bloqueo de activos dentro del sistema financiero mexicano.

Según la investigación del citado medio, el congelamiento de cuentas alcanzó al gobernador con licencia de Sinaloa, así como a sus hijos: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, José de Jesús Rocha Ruiz y Eneyda Rocha Ruiz.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, la medida fue extensiva al senador Enrique Inzunza Cázarez y al presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes también figuran en la lista de funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la investigación del citado diario, en la lista de funcionarios cuyas cuentas fueron bloqueadas por la UIF, se encuentran:

Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas.

Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública.

Marco Antonio Almanza Avilés , exjefe de la Policía de Investigación.

Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”) , exjefe de la Policía de Investigación.

José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”) , comandante de la Policía Estatal.

Dámaso Castro Zaavedra , vicefiscal general.

Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán.

Según el diario EmeEquis, la información sobre el bloqueo se encuentra disponible a través del sistema SITI (Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información) de la CNBV.

Sheinbaum pedirá informe a la UIF sobre presunto bloqueo

Consultada sobre el tema durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento de ello, por lo que se pedirá información al órgano.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. ı Foto: Captura de pantalla.

“No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso”, dijo la presidenta.

No obstante, remarcó que, en caso de encontrarse alguna irregularidad, procederá la medida.

“No tengo el conocimiento en particular de la UIF, la UIF es un área que es técnica, digamos, entonces si encuentra alguna irregularidad, procede”, abundó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am