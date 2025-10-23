Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 22 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 22 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Mexicali, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, le aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 36 cartuchos, diversas dosis de drogas y un equipo de radiocomunicación.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco, en las colonias Santa Martha Acatitla y Aldana, policías de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de Semar, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) catearon dos inmuebles y aseguraron cinco toneladas de autopartes, cuatro juegos de placas de circulación, dos vehículos desvalijados y un engomado

ESTADO DE MÉXICO:

-En Toluca, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a 10 personas, les aseguraron tres armas largas, un arma corta, tres cargadores, 60 cartuchos, una bolsa con metanfetamina, un chaleco táctico y dos vehículos.

GUANAJUATO:

-En León, elementos de la FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma larga, cuatro armas cortas, dos cargadores, 82 cartuchos, 29 kilos de metanfetamina, 13 kilos de cocaína, 27 kilos de marihuana, una motocicleta y dos vehículos.

PUEBLA:

-En Jalpan, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, detuvieron a 16 personas, les aseguraron tres armas largas, un arma corta y siete vehículos.

SINALOA:

-En Concordia, elementos del Ejército Mexicano, mediante recorridos de seguridad y vigilancia, localizaron un campamento clandestino, aseguraron 26 cargadores, 1,293 cartuchos y ropa táctica.

-En Concordia y Mazatlán, en los poblados Zavala y Las Iguanas, elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, GN, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal, aseguraron 43 artefactos explosivos improvisados.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 20 cargadores, 460 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, cuatro equipos de radiocomunicación y un vehículo.

-También en Culiacán, elementos de la GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal, al realizar una inspección al centro penitenciario Aguaruto, aseguraron dinero en efectivo, 14 equipos de radiocomunicación, 21 teléfonos celulares, un modem de internet y diversas dosis de droga.

-En Mazatlán, en el poblado San Antonio, elementos de Semar a través de recorridos de seguridad y vigilancia localizaron un campamento clandestino, aseguraron 36 granadas de mano y prendas tácticas.

YUCATÁN:

-En Seyé, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron cinco armas largas, un arma de aire comprimido, 1,278 cartuchos, 3.5 kilos de marihuana, dosis metanfetamina y cinco vehículos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS:

En Badiraguato, Sinaloa elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración, aseguraron 6 mil litros de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina, seis cargadores, 639 cartuchos, una granada de mano, tres chalecos tácticos, 10 kilos de marihuana, 10 kilos de semilla de amapola, cinco kilos de semilla de marihuana, seis motocicletas y un vehículo.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 122 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, en el poblado Los Cedros, elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,050 litros y 425 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, un destilador y un condensador.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 30 millones de pesos.

