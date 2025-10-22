Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 21 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 21 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Villa de Allende, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, detuvieron a 10 personas, les aseguraron tres armas largas, un rifle de aire comprimido, 20 cargadores, 496 cartuchos, equipo táctico y cinco vehículos.

GUERRERO:

-En Iguala, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal, al realizar una inspección en el Centro de Reinserción Social de Iguala, aseguraron 1,398 dosis de cocaína, 33 objetos punzocortantes, 36 memorias USB, tres adaptadores, dos chips y 64 celulares.

El costo por la droga asegurada es de 376,500 pesos.

-En Ometepec, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma larga, 48 paquetes de marihuana y tres bolsas con metanfetamina.

MICHOACÁN:

-En Apatzingán, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar, FGR, SSPC y Fiscalía Estatal detuvieron a un hombre responsable del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de la zona.

QUINTANA ROO:

-En Playa del Carmen, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado y Policía Municipal detuvieron a seis personas a bordo de un vehículo, aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, 12 cargadores, 200 cartuchos y diversas dosis de marihuana.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, GN, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), SSPC y Policía del Estado detuvieron a seis personas, aseguraron seis armas largas, una subametralladora, dos armas cortas, 12 cargadores y tres vehículos uno con reporte de robo.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, realizaron una inspección en dos módulos del centro penitenciario de Aguaruto, aseguraron dos armas largas, seis armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas, 19 celulares y tres radios.

TABASCO:

-En Nacajuca, elementos de Semar, FGR, Defensa, GN, SSPC y Fiscalía del Estado detuvieron a un hombre, le aseguraron 608 kilos de marihuana, un arma corta, siete cartuchos, un cargador, tres chalecos tácticos y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en el poblado Corral Viejo, elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 625 litros de sustancias químicas y un quemador.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 12 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Concordia, Sinaloa, en el poblado Villa Unión, elementos de Semar, SSPC y Fiscalía del Estado detuvieron a una persona, le aseguraron 30,000 litros de hidrocarburo y un vehículo tipo pipa, al no comprobar su legal procedencia.

En Comalcalco, Tabasco, en la localidad Cocohital, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Municipal aseguraron 21 cubitanques con un total de 18,000 litros de combustible, un motor generador, 40 metros de manguera y dos motocicletas.

CÁMARAS IRREGULARES

En Acapulco, Guerrero, como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, cerca del mercado central, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, SSPC, Policía y Fiscalía Estatal aseguraron 400 cámaras de video vigilancia.

