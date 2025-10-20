Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 17, 18 y 19 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 17, 18 y 19 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

AGUASCALIENTES:

-En Aguascalientes, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble y aseguraron siete kilos de metanfetamina. El costo por la droga asegura es de 1.8 millones de pesos.

CHIAPAS:

-En Tapachula, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), GN y Ejército Mexicano catearon un aeródromo donde aseguraron 203 kilos de cocaína, una aeronave y tres vehículos. El costo de la droga asegurada es de 45 millones de pesos.

-En Rayón, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a seis personas, aseguraron 12 armas largas, 48 cargadores, cartuchos, nueve chalecos tácticos, siete placas balísticas y dos vehículos.

CHIHUAHUA:

-En Nuevo Casas Grandes, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a seis personas, cuatro de ellas menores de edad, les aseguraron una ametralladora, seis armas largas, 13 cargadores, 2,294 cartuchos, cinco cascos tácticos, un chaleco táctico, 2,000 eslabones para cintas metálicas y un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En Iztapalapa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), GN, Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, les aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 30 cartuchos y 10 kilos de cocaína. El costo de la droga asegurada es de 2.7 millones de pesos.

-En las alcaldías Miguel Hidalgo, Tláhuac y Coyoacán, policías de SSC, elementos de Semar y FGJ, durante el cateo a cuatro domicilios, detuvieron a ocho personas, les aseguraron un arma larga, un arma corta, un cargador, dos cartuchos útiles, 1,105 dosis de cocaína, 669 dosis de marihuana, 137 dosis de metanfetamina y un teléfono celular.

COLIMA:

-En Cuauhtémoc, elementos de Semar y Policía Estatal, durante patrullajes en la colonia La Mojonera, detuvieron a una persona, aseguraron un arma corta, un cargador, cinco cartuchos y 80 dosis de metanfetaminas.

GUANAJUATO:

-En Dolores Hidalgo, elementos de GN, Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, una de ellas generadora de violencia en la región, les aseguraron 31 cartuchos y dosis de metanfetamina.

GUERRERO Y MORELOS:

-Elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Semar, FGR, GN, junto con Policía Estatal de Guerrero, Fiscalía y Policía Estatal de Morelos, detuvieron a seis personas vinculadas con una agresión hacia elementos de seguridad en Acapulco, Guerrero. Les aseguraron 90 dosis de cristal y 10 de marihuana, tres armas de fuego cortas, un arma larga, nueva cargadores, más de 200 cartuchos útiles y una motocicleta.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal localizaron dos vehículos con reporte de robo, aseguraron un aditamento lanzagranadas, dos cargadores, 28 cartuchos y 52 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 14 millones de pesos.

MORELOS:

-En Jonacatepec, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y SSPC detuvieron a un adolescente, le aseguraron siete armas largas, 10 cargadores, 203 cartuchos, 64 kilos de marihuana, cuatro hieleras con metanfetamina líquida, cuatro chalecos tácticos, dos placas balísticas, cuatro equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo. El costo de la droga asegurada es de 214,400 pesos.

SINALOA:

-En Culiacán, en la colonia San Rafael, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas a bordo de un vehículo, les aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, 34 cargadores, cartuchos, un aditamento lanzagranadas y seis granadas.

-En otra acción Culiacán, elementos de la GN, SSPC y Policía Estatal, en el Centro Penitenciario de Aguaruto, aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, ocho cargadores, cartuchos y una granada de mano.

-En Culiacán, en el poblado El Tepuche, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, dos fusiles Barrett, 39 cargadores y 386 cartuchos.

-También en Culiacán, en la colonia Villa del Real, elementos del Ejército Mexicano y FGR catearon dos inmuebles, aseguraron 212 kilos de metanfetamina, 112 litros de un líquido color ámbar, 425 litros de cianuro de sodio y un vehículo. El costo de la droga asegurada es de 56 millones de pesos.

-En Culiacán, en el Fraccionamiento Barcelona, elementos de la FGR, GN, Ejército Mexicano y SSPC catearon un inmueble donde detuvieron a tres personas, aseguraron un arma corta, una réplica de pistola, cargadores, cartuchos, dos vehículos y liberaron a una persona de nacionalidad estadounidense privada de su libertad.

SONORA:

-En Navojoa, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, un arma corta, 23 cargadores, 1,002 cartuchos, 1,559 dosis de metanfetamina, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas. El costo de la droga asegurada es de 417,000 pesos.

TABASCO:

-En Centro, en las colonias Medellín y Madero segunda sección, elementos de Semar, Ejército Mexicano, FGR, GN, SSPC y Fiscalía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron un arma corta, 20 cartuchos, un cargador, 46 ponchallantas, 123 dosis de marihuana y 45 de metanfetamina.

-En Cunduacán, en la ranchería Cumuapa primera sección, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, SSPC y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma larga, 31,153 dosis de metanfetamina y un vehículo con reporte de robo. El costo de la droga asegurada es de 8.3 millones de pesos.

TAMAULIPAS:

-En Reynosa, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a una persona a bordo de un vehículo con reporte de robo, le aseguraron un arma larga, un arma corta, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 objetos explosivos, 18 drones, un detector de drones, tres antidrones y dos artefactos explosivos improvisados.

VERACRUZ:

-En Ciudad Islas, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Seguridad Física de Pemex y Policía Estatal, al atender un reporte por la baja presión de un ducto, localizaron e inhabilitaron una toma clandestina, recuperaron 87,600 litros de gas LP y aseguraron un tractocamión con dos autotanques.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Cosalá, Sinaloa, en el poblado Estancia de Los García, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 1,000 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 20 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Silao, Guanajuato, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble donde aseguraron 735,000 litros de diésel, 940,000 litros de combustóleo, 10 bombas de trasvase, 10 máquinas despachadoras, mangueras de alta presión, cinco pipas, cuatro autotanques y tres tractocamiones.

En Ixhuatlán y Minatitlán, Veracruz, elementos de FGR, Ejército Mexicano, GN y personal de PEMEX catearon dos inmuebles donde asegurando 67,000 litros de turbosina, 63,000 litros de diésel, 164,000 litros de líquido negro, nueve tractocamiones, tres autotanques y siete contenedores.

