Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 16 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 16 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En La Paz, en la colonia El Progreso, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron 86 frascos de clonazepam y un vehículo.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal detuvieron a una persona, líder de una célula delictiva, le aseguraron armas largas, vehículos y equipos de comunicación.

-En Moris, elementos del Ejército Mexicano, GN, FGR y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 51 objetos con material explosivo, 80 estopines, 20 artefactos explosivos improvisados, 12 vehículos y una motocicleta, todos con reporte de robo.

-En Ojinaga, en la comunidad El Pueblito, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, un cargador y 520 cartuchos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Álvaro Obregón y Azcapotzalco, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon dos inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron diversas dosis de droga y cartuchos.

COAHUILA:

-En Torreón, elementos de FGR detuvieron a una persona por el delito de defraudación fiscal.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, Semar, GN, Fiscalía y Policía Estatal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de tres personas, por el delito de homicidio.

MICHOACÁN:

-En Morelia, elementos del Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 120 cartuchos y un vehículo.

NAYARIT:

-En Rosa Morada, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, les aseguraron un vehículo y 1,198,350 pesos, sin acreditar su legal procedencia.

ZACATECAS:

-En Tabasco, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal, catearon cuatro inmuebles, detuvieron a 11 personas, aseguraron 10 armas largas, 32 cargadores, 150 cartuchos, diversas dosis de drogas, 11 chalecos tácticos y un inmueble.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS:

En Turicato, Michoacán, en el poblado El Salitre, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, asegurando 95 kilos de metanfetamina, 4,750 kilos y 1,790 litros de sustancias químicas, ocho reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, cinco centrifugadoras y un vehículo. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 3,235 millones de pesos.

En Cosalá, Sinaloa, en el poblado Palmar de los Ceballos y Estancia de los García, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 2,350 litros de sustancias químicas y un reactor de síntesis orgánica.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 47 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS:

En Santa María del Río, San Luis Potosí, en la carretera San Luis Potosí–Querétaro, elementos de la GN detuvieron a una persona, aseguraron un tractocamión con dos autotanques y 67,000 litros de hidrocarburo.

