Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 15 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 15 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, con trabajos de inteligencia, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon un inmueble, aseguraron 295 kilos de goma de opio y cinco kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 12.9 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Iztapalapa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto implicado en el homicidio de un abogado, le aseguraron un arma corta, cartuchos, diversas dosis de droga y cuatro celulares.

-En la alcaldía Xochimilco, policías de SSC, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon un inmueble vinculado con el desmantelamiento de vehículos robados, detuvieron a dos hombres, aseguraron un arma corta, cartuchos, metal cortado y grabado con un número de serie, dos placas de circulación del Estado de México y espejos retrovisores.

COAHUILA:

-En Saltillo, en la carretera Zacatecas-Saltillo, elementos de la FGR, al realizar una inspección a un vehículo, detuvieron a una mujer, le aseguraron 12 armas de fuego y cartuchos.

NAYARIT:

-En Tepic, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal detuvieron a un hombre y liberaron a una persona privada de su libertad, aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, un aditamento lanzagranadas, 33 cargadores, 1,103 cartuchos, tres granadas, cuatro chalecos tácticos, dos uniformes tácticos y cinco cuchillos.

QUERÉTARO:

-En San Juan del Río, en un paradero ubicado sobre la autopista México–Querétaro, a la altura de Palmillas, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado localizaron un vehículo y aseguraron 82 kilos de cocaína.

El costo de la droga asegurada es de 18 millones de pesos.

QUINTANA ROO:

-En Benito Juárez, en la colonia Supermanzana 36, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a tres personas, les aseguraron dosis de marihuana, cartuchos útiles, un vehículo y siete celulares.

SINALOA:

-En Badiraguato, en el poblado Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 44 cargadores, 3,000 cartuchos, 90 artefactos explosivos improvisados, cinco chalecos balísticos, ocho placas balísticas y un vehículo.

SONORA:

-En San Luis Río Colorado, elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar una inspección a un tractocamión que transportaba artículos de limpieza procedente de San Luis Potosí y con destino a San Quintín, detuvieron a una persona, aseguraron 1,062 litros de metanfetamina líquida, contenida dentro de 118 garrafones.

El costo de la droga asegurada es de 284.2 millones de pesos.

TAMAULIPAS:

-En Reynosa, en el Puente Internacional, elementos de GN y Aduanas realizaron una inspección a un vehículo procedente de Hidalgo, Texas, Estados Unidos donde detuvieron a tres personas de nacionalidad estadounidense, una de ellas menor de edad, les aseguraron un arma larga, dos cargadores, 1,163 cartuchos, una mira telescópica, un silenciador y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Cosalá, Sinaloa, en el poblado Estancia de Los García, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,850 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 37 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR