Estrategia Nacional de Seguridad

Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 14 de octubre de 2025

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz

Fuerzas de seguridad en Chihuahua.
Fuerzas de seguridad en Chihuahua. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 14 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

DURANGO:

-En Durango, elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a dos personas a bordo de un vehículo con reporte de robo, les aseguraron una ametralladora, dos armas largas, 20 cargadores, 508 cartuchos y dos chalecos tácticos.

GUANAJUATO:

-En Irapuato, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos personas a bordo de un vehículo con reporte de robo, les asegurando tres armas largas, un arma corta, siete cargadores, 172 cartuchos, cinco chalecos tácticos y ponchallantas.

TE RECOMENDAMOS:
El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI.
Debate en San Lázaro

Morena pretende engañar con una redacción tramposa que vuelve retroactiva la Ley de Amparo: Moreira

GUERRERO:

-En Acapulco, en la Colonia Alta Cuauhtémoc, elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a dos hombres relacionados con un homicidio, les aseguraron tres armas cortas y diversas dosis de droga.

JALISCO:

-En Guadalajara, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano, GN, Semar y SSPC catearon cuatro inmuebles, detuvieron a tres personas, entre ellas un generador de violencia, responsable de actividades ilícitas como extorsión, venta de droga y cooptación de autoridades en Tlajomulco, Jalisco y Oriental, Puebla. Les aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos, un kilo de metanfetamina, 170 dosis de metanfetamina, dos equipos de cómputo y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

El costo de la droga asegurada es de 315,000 pesos.

MICHOACÁN:

-En Zinapécuaro, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, aseguraron un fusil Barret, dos armas largas, un aditamento lanzagranadas, 12 cargadores, 122 cartuchos y cinco granadas.

SINALOA:

-En Elota, en el poblado Ensenada, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 65 cartuchos y un chaleco táctico.

-En Escuinapa, en el poblado El Camarón, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron cinco armas largas, 41 cargadores, 1,050 cartuchos, siete chalecos tácticos y un casco balístico.

-En Navolato, en la caseta El Pisal, elementos de SSPC detuvieron a dos personas, entre ellos un menor de edad, quien se encontraba reportado como desaparecido, les aseguraron un vehículo y un arma larga.

TABASCO:

-En Centla, elementos de SSPC, Semar y Policía Estatal, en un punto de revisión, detuvieron a dos personas a bordo de un vehículo, les aseguraron diversas dosis de droga.

TAMAULIPAS:

-En Nuevo Laredo, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 420 cartuchos, 300 kilos de marihuana y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de un millón de pesos.

VERACRUZ:

-En Veracruz, en la colonia Valente Díaz, elementos de Semar y Policía Estatal, con apoyo de binomios caninos, al realizar una inspección de seguridad a una empresa de mensajería, aseguraron un paquete con 2.1 kilos de marihuana.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en el poblado San Miguel de Las Mesas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 200 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 4 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Chihuahua, elementos de FGR, GN y Ejército Mexicano catearon un inmueble y localizaron una toma clandestina, un túnel de aproximadamente 14 metros de largo, un tractocamión, dos autotanques, 30 metros de manguera de alta presión y 87,500 litros de hidrocarburo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Conoce la actividad sísmica en México HOY
Actividad sísmica en México

Temblor HOY 15 de octubre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos