Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 10, 11 y 12 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 10, 11 y 12 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

-En Tapachula, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, aseguraron 64 kilos de cocaína, seis vehículos, un cuatrimoto y un remolque.

El costo de la droga asegurada es de 14.1 millones de pesos.

CHIHUAHUA:

-En Cd. Juárez, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon tres inmuebles, detuvieron a tres personas, una de ellas de nacionalidad estadounidense, les aseguraron un arma corta, 4.2 kilos de cocaína, pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, marihuana y dinero en efectivo. El costo de la droga asegurada es de 942,650 pesos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Benito Juárez, Tláhuac, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y GN catearon siete inmuebles y detuvieron a 13 personas, aseguraron 560 dosis de marihuana, 160 dosis de metanfetamina y 50 dosis de cocaína.

CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO:

-En las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, y en el municipio de Tecámac, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y FGR catearon cinco inmuebles, detuvieron a siete personas, aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 12 cartuchos, un dispositivo de disparo tipo pluma, nueve kilos de marihuana, 1,400 dosis de metanfetamina, cocaína, dinero en efectivo, cuatro culatas para arma larga, dos tablets y diversas joyas.

El costo de la droga asegurada es de 591,000 pesos.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos del Ejército Mexicano, GN, SSPC, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a un hombre relacionado con el homicidio de un sacerdote.

JALISCO:

-En Tequila, elementos de FGR, Ejército Mexicano y GN catearon un inmueble, aseguraron dos armas cortas, una mira telescópica, tres vehículos, diversas dosis de droga, 100 mil pesos en efectivo y vehículos.

NAYARIT:

-En Compostela, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Semar catearon un inmueble, aseguraron 43 granadas y dos artefactos explosivos improvisados.

-También en Compostela, en el poblado La Peñita de Jaltemba, elementos de Semar, FGR, Ejército Mexicano y GN durante un cateo, aseguraron 87 armas, dos explosivos para ser lanzados por dron, cinco cables detonadores, 30 granadas de mano, 13 granadas y 175 chalecos tácticos.

-En Acaponeta, en el poblado Cerro Bola, dentro de una bodega, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, FGR, SSPC y Fiscalía Estatal aseguraron 10 kilos de marihuana, un arma larga, 275 cargadores, 5,869 cartuchos útiles, una cinta eslabonada, 200 artefactos explosivos improvisados, 58 placas balísticas, 52 chalecos porta placas y siete uniformes apócrifos.

-También en Acaponeta, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, FGR, SSPC y Fiscalía Estatal aseguraron tres armas largas, 649 cartuchos útiles, dos aditamentos lanzagranadas, dos cargadores abastecidos, 22 cargadores, cuatro granadas, cinco artefactos explosivos improvisados, dos explosivos, dos cintas eslabonadas, equipo táctico y dos bolsas con marihuana.

QUINTANA ROO:

-En Cozumel, en la playa Chen Río, elementos de Semar, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron ocho paquetes con droga.

-También en Cozumel, en el poblado Punta Chiqueros, elementos del Ejército Mexicano y Semar localizaron y asegurando ocho kilos de cocaína. El costo de la droga asegurada es de 1.8 millones de pesos.

SINALOA:

-En Badiraguato, en los poblados de Huixiopa y Bacacoragua, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos campamentos, aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, 425 cartuchos, un casco balístico, cinco drones, tres de ellos con artefactos explosivos improvisados y un equipo de radiocomunicación.

-En Badiraguato y Concordia, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, 17 cargadores, 930 cartuchos, dos kilos de marihuana y equipo táctico.

-En Culiacán, en la colonia La Estancia I, elementos de Semar detuvieron a cuatro personas, les aseguraron tres armas largas, un arma corta, cartuchos útiles, 12 cargadores, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas, tres radios de comunicación y dos cargadores para radio.

-En Navolato, en el poblado de Cofradía de San Pedro, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo, aseguraron dos armas largas, 30 cargadores, 29 cartuchos, tres chalecos balísticos, seis placas balísticas y tres cascos anti fragmento.

-En Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, un arma corta, 17 cargadores, 328 cartuchos, dos chalecos balísticos y un vehículo con reporte de robo.

SONORA:

-En Hermosillo, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a tres sujetos vinculados a una célula delictiva dedicada a la venta, distribución y trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, les aseguraron dos armas cortas, 815 pastillas de fentanilo, 50 gramos de cocaína y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de 683,500 pesos.

-En San Luis Rio Colorado, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 30 armas largas, un arma corta, 23 cargadores, 23 cartuchos, 19 kilos de pastillas de fentanilo, 860 gramos de metanfetamina, 600 gramos de heroína y nueve vehículos.

El costo de la droga asegurada es de 65.3 millones de pesos.

TABASCO:

-En Villahermosa, elementos de Semar, FGR y Policía Estatal detuvieron a un sujeto vinculado a empresas dedicadas a desviar y comercializar hidrocarburo de manera ilegal.

-En Centro, elementos de Semar, GN y Policía Estatal detuvieron a dos personas, entre ellos el menor de edad, les aseguraron una subametralladora y diversas dosis de droga.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Yautepec, Morelos, en el rancho Las Iguanas, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, FGR y Policía Estatal localizaron un laboratorio clandestino con precursores químicos y metanfetamina liquida.

-En Yautepec, Morelos, en el rancho Las Iguanas, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Policía Estatal localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 6,283 litros y 270 kilos de sustancias químicas, cinco reactores de síntesis orgánica y 10 tanques de gas L.P.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,073 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, en el poblado Estancia de Los García, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 400 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 8 millones de pesos.

-También en Culiacán, en el poblado Estancia de los García, Rancho las Palmas y Walamito, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 2,700 litros y 25 Kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 55 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, en el poblado Estancia de los García, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 655 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 13 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Villagrán, Guanajuato, elementos de FGR, GN y Seguridad Física de Pemex catearon un inmueble donde aseguraron 30,000 litros de hidrocarburo.

En El Carmen, Nuevo León, elementos de FGR, GN y SSPC catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, aseguraron un tractocamión, 20 contenedores de hidrocarburo, cuatro tanques de almacenamiento, seis bombas centrifugas, 115,500 litros de diésel, 147,839 litros de hidrocarburo y 14,000 litros de ácido sulfúrico.

En San Luis Potosí, en la carretera Tula-San Antonio, elementos de SSPC detuvieron a dos personas a bordo de un tractocamión acoplado a un autotanque, aseguraron 55,000 litros de hidrocarburo, sin acreditar su legal procedencia.

En Jaumave, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano, al realizar revisiones aleatorias a vehículos en la carretera Victoria-Tula, detuvieron a una persona, le aseguraron 70,000 litros de gasolina y un tractocamión con dos autotanques.

