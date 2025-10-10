Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 9 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 09 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIHUAHUA:

-En Aldama, en la comunidad El Oasis, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro armas largas, 36 cargadores, 1,141 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y ponchallantas.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto con elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) catearon dos inmuebles, detuvieron a tres hombres y una mujer, relacionados a la compra, venta y distribución de droga, les aseguraron dos armas cortas, cartuchos y diversas dosis de droga.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Ecatepec, en la colonia Ojo de Agua, elementos de Semar y Policía Municipal, durante un patrullaje, detuvieron a dos personas, aseguraron 62 dosis de diversas drogas, tres armas largas, un arma corta, dos cargadores, 183 cartuchos y un vehículo.

-En Nezahualcóyotl, elementos de Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano, GN, Instituto Nacional de Migración e Interpol detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera, que cuenta con una orden de aprehensión en su país y ficha roja emitida por Interpol.

GUANAJUATO:

-En Villagrán, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a tres personas, aseguraron nueve armas largas, 24 cargadores, 686 cartuchos, 19 chalecos balísticos, 26 placas balísticas, 12 cascos balísticos, tres vehículos y una cuatrimoto.

MICHOACÁN:

-En Buenavista Tomatlán, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos hombres generadores de violencia y colaboradores de una célula delictiva dedicada a la extorsión de productores de limón, distribución de drogas, acopio de armas y homicidios, , les aseguraron armamento, diversas dosis de droga y una motocicleta.

-También en Buenavista Tomatlán, elementos del Ejército Mexicano, SSPC, GN, Marina, FGR, Fiscalía y Policía del Estado detuvieron a un hombre relacionado con el cobro de extorsiones a productores de limón en Apatzingán y Tierra Caliente, reclutamiento y entrenamiento de integrantes de una célula delictiva, se encargaba de elaborar artefactos explosivos improvisados, le aseguraron un arma corta, equipo táctico, diversas dosis de droga y un vehículo.

SINALOA:

-En Badiraguato, en el poblado Bacacoragua, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres campamentos y aseguraron un arma larga, siete cargadores, 1,723 cartuchos, cinco kilos de marihuana, equipo táctico y un vehículo con impactos de proyectil de arma de fuego.

El costo de la droga asegurada es de 16,700 pesos.

-En Elota, en el poblado Ensenada, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco armas largas, cargadores, cartuchos y artefactos explosivos improvisados.

-En Concordia, elementos del Ejército Mexicano al realizar patrullajes de vigilancia aseguraron tres armas largas, ocho cargadores, 587 cartuchos, un chaleco y dos placas balísticas.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Santa María Rayón, Estado de México, elementos de GN detuvieron a una persona a bordo de un tractocamión con un autotanque, aseguraron 31,000 litros de hidrocarburo, sin poder acreditar su legal procedencia.

