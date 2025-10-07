Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 6 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 06 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

COAHUILA:

-En Cd. Acuña, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon tres inmuebles, detuvieron a dos personas, entre ellas un hombre encargado del trasiego de drogas, lavado de dinero y resguardo de armamento, les aseguraron un arma larga, un arma corta, cargadores, 55 cartuchos, 1.4 kilos de metanfetamina, diversas dosis de droga y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de 373,700 pesos.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Malinalco, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble y detuvieron a ocho personas, les aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, diversas dosis de droga y un equipo de radio comunicación.

GUANAJUATO:

-En Salamanca, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos hombres y liberaron a una persona privada de su libertad, aseguraron siete armas largas, un aditamento lanzagranadas, nueve cargadores, 12 chalecos balísticos, un casco balístico, equipo táctico, cuatro vehículos, un cuatrimoto y un inmueble.

MICHOACÁN:

-En Cotija, en la comunidad Plan del Cerro, elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento donde aseguraron un arma larga, 17 cargadores, 410 cartuchos, 94 artefactos explosivos improvisados y 10 bultos de nitrato de amonio.

PUEBLA:

-En Esperanza, en la localidad Cuesta Blanca, elementos de GN localizaron dos tractocamiones, aseguraron un arma larga, tres cargadores, 90 cartuchos y un chaleco balístico

SINALOA:

-En Culiacán, en el poblado Las Isas, elementos de Semar, SSPC, Ejército Mexicano, FGR y GN detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga con lanzagranadas, 46 cartuchos útiles y tres cargadores.

-También en Culiacán, elementos de Semar SSPC, Ejército Mexicano, FGR y GN aseguraron dos armas largas, 1,754 cartuchos útiles, 47 cargadores, 34 artefactos explosivos improvisados, ocho granadas tipo mortero, un paquete de marihuana, un paquete de cocaína, dos radios, cuatro vehículos con blindaje artesanal, uno de ellos simulado con letras de una institución de seguridad, seis chalecos tácticos con placas y equipo táctico.

-En Escuinapa, elementos de Semar detuvieron a una persona, le aseguraron cinco armas largas, 91 cargadores, municiones, un vehículo, un artefacto explosivo improvisado, nueve chalecos tácticos, así como equipo táctico.

-En San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 56 cargadores y 10,343 cartuchos.

-En Escuinapa, personal del Ejército Mexicano detuvo a tres personas, aseguró tres armas largas, tres cargadores, 90 cartuchos, tres chalecos balísticos y un casco balístico.

VERACRUZ:

-En Coatzacoalcos, elementos de Semar y Fiscalía Estatal cumplimentaron una orden de aprehensión contra de una persona por el delito de homicidio doloso.

-En Tierra Blanca, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, aseguraron cinco armas largas, 305 cartuchos y 22 vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS:

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados Estancia de los García, Higueras de Abuya y San Francisco Tacuichamona, elementos del Ejército Mexicano localizaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 2,840 litros y 50 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 58 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS:

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, en Hidalgo, elementos del Ejército Mexicano localizaron una toma clandestina.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR