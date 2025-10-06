Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 3, 4 y 5 de octubre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 03, 04 y 05 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En Comondú, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Municipal y Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a dos hombres y una mujer, aseguraron un vehículo, siete armas largas, cargadores, una bolsa de droga y poncha llantas.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a tres personas, les aseguraron 35 armas largas, tres armas cortas, 38 cargadores y 4,553 cartuchos.

-En Ojinaga, en el poblado El Oasis, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, 34 cargadores, 1,196 cartuchos, dos cascos antibalas, cuatro chalecos tácticos, nueve placas balísticas y equipo táctico.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En Iztapalapa, en la colonia Francisco Villa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Semar y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon dos inmuebles detuvieron a dos personas, les aseguraron 409 dosis de cocaína, un kilogramo y 76 dosis de marihuana y 126 dosis de metanfetamina.

-En Azcapotzalco, policías de SSC, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), FGR y FGJ catearon un inmueble donde detuvieron a una persona, le aseguraron dos armas de fuego, un lanzagranadas, diversas dosis de droga y un vehículo.

-En Venustiano Carranza, policías de SSC y elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Semar, FGR y GN catearon dos inmuebles, detuvieron a dos personas, aseguraron diversas dosis de drogas y seis celulares.

CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO:

-En la alcaldía Gustavo A. Madero y los municipios de San Mateo Atenco, Cacalomacán y Coatepec de Harinas, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de GN, Ejército Mexicano, SSPC y FGR catearon cinco inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron armamento, diversas dosis de droga, 24 celulares, tres tablets, dos equipos de radio comunicación, cinco vehículos y 26 motocicletas.

DURANGO:

-En Durango, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de FGR, Ejército Mexicano, Semar, GN y SSPC catearon tres inmuebles, aseguraron 290 kilos de marihuana, 56,058 litros y 104,000 kilos de precursores químicos.

-En Durango, elementos de la FGR, Ejército Mexicano, Semar, GN y SSPC catearon tres inmuebles, detuvieron a seis personas, entre ellas, al líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de migrantes, les aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 celulares, un equipo de radiocomunicación, seis tabletas, tres vehículos y una motocicleta.

GUERRERO:

-En Zihuatanejo, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Policía Estatal detuvieron a tres personas, les aseguraron cinco armas cortas, cinco cargadores, 63 cartuchos y un vehículo.

-En Acapulco, en la carretera Acapulco-Coyuca de Benítez, elementos de SSPC detuvieron a un hombre, le aseguraron siete armas largas, cinco armas cortas, cargadores y un vehículo.

JALISCO:

-En Quitupan, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una ametralladora, 17 cargadores, 1,171 cartuchos, un casco, dos chalecos balísticos y tres vehículos con blindaje artesanal.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Municipal aseguraron dos vehículos, una cuatrimoto, nueve armas largas, 70 cargadores, cartuchos, cuatro granadas, 2.5 kilos de metanfetamina y 10 chalecos tácticos.

El costo de la droga asegurada es de 670,700 pesos.

-En Uruapan, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble donde detuvieron a seis personas y les aseguraron 11 armas largas, seis armas cortas, un arma de fuego desarmada, 13 cargadores, 64 cartuchos, diversas dosis de droga, piezas de armas de fuego y una placa de metal.

NUEVO LEÓN:

-En Linares, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, entre ellos, dos menores de edad, les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 11 cargadores, 182 cartuchos, diversas dosis de drogas, cuatro cascos y cuatro chalecos tácticos.

El costo de la droga asegurada es de 65,200 pesos.

-En Monterrey, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a 18 personas, entre ellas tres menores de edad, les aseguraron 10 armas largas, un arma corta, 21 cargadores, 259 cartuchos, diversas dosis de drogas, tres chalecos tácticos y seis mochilas.

-En Linares, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 13 cargadores, 122 cartuchos, diversas dosis de drogas, un vehículo, tres chalecos tácticos y tres mochilas.

SINALOA:

-En Badiraguato, en las inmediaciones del poblado Tameapa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, tres cargadores y 3,580 cartuchos.

-También en Badiraguato, en las inmediaciones del poblado La Savila, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro armas largas, un aditamento lanzagranadas, 36 cargadores, 2,320 cartuchos y cuatro kilos de marihuana.

-En Badiraguato, en los poblados San José del Llano, Soyatita, Huixiopa, La Tuna, Arrollo Seco, El Nogalito y La Palma, elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento y aseguraron 11 cargadores, 2,066 cartuchos, 15 artefactos explosivos improvisados y 30 kilos de marihuana.

-En Badiraguato y Culiacán, en los poblados San José del Llano, Soyatita, Huixiapa y El Tepuchito, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 13 artefactos explosivos improvisados, 11 cargadores, 2,750 cartuchos y un chaleco táctico.

-En Culiacán, en las inmediaciones del poblado El Tepuchito, elementos del Ejército Mexicano localizaron entre la maleza una maleta y aseguraron seis armas largas, 27 cargadores, 760 cartuchos, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

-En San Ignacio, en las inmediaciones del poblado El Chaco, elementos de GN y Ejército Mexicano localizaron cuatro campamentos y aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 62 cargadores, 3,577 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

-También en San Ignacio, en las inmediaciones del poblado El Lodazal, elementos del Ejército Mexicano aseguraron ocho armas largas, 60 cargadores, 1,200 cartuchos y ocho chalecos tácticos.

-En Elota, en la localidad de la Cruz, personal de Semar detuvo a nueve personas, les aseguró 15 armas largas, diversos cargadores y cartuchos, equipo táctico, cuatro motocicletas y una camioneta.

SONORA:

-En Nogales, autoridades de los Estados Unidos entregaron en extradición a elementos de la FGR, a una mujer y cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio y lesiones culposas, en relación con un incendio.

-En Yécora, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal, catearon un inmueble, aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 96 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo.

-En Hermosillo, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron 50 dosis de marihuana y un vehículo.

VERACRUZ:

-En Acayucan, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron cinco armas largas, cinco cargadores, 50 cartuchos, dos chalecos tácticos, una granada de mano y un vehículo.

-En Jáltipan, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal detuvieron cuatro hombres, les aseguraron un arma larga, dos armas cortas, seis cargadores, 69 cartuchos, un arma blanca, seis celulares y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Cosalá, Sinaloa, en los poblados Bacata y Mezcaltitán, elementos del Ejército Mexicano, localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 3,000 litros y 25 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 61 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados El Zalate de los Tapia, Estancia de los García, Copaco, Bebelama de San Lorenzo y Bacata, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 4,715 litros y 661 kilos de sustancias químicas, un inmueble, un reactor de síntesis orgánica y tres centrifugadoras.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 109 millones de pesos.

En Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 10 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 15,965 litros y 686 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, un reactor de síntesis orgánica, tres centrifugadoras y una máquina para fabricar tabletas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 337 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Tlajomulco, Jalisco, elementos de GN, Ejército Mexicano y Seguridad Física de PEMEX, en inmediaciones del poliducto Salamanca-Guadalajara, localizaron e inhabilitaron dos tomas clandestinas, asegurando un tractocamión con un tanque cisterna, una retroexcavadora y 31,350 litros de gasolina.

