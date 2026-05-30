Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 30 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar alta carga vehicular este sábado 30 de mayo, debido al movimiento habitual de fin de semana y a los viajes que realizan miles de automovilistas entre la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla.

Aunque hasta el momento no se reportan cierres totales ni bloqueos confirmados, autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles retrasos en algunos de los puntos con mayor afluencia vehicular.

De acuerdo con los reportes disponibles, la autopista México-Puebla opera con normalidad este 30 de mayo, con circulación abierta en ambos sentidos y sin afectaciones mayores previstas durante las primeras horas del día.

No obstante, conforme avance la jornada se espera un incremento en la movilidad, especialmente en dirección a Puebla durante la mañana y hacia la Ciudad de México durante la tarde y noche, cuando comienzan los retornos de quienes realizan viajes de fin de semana.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia permanente sobre la vialidad para atender cualquier incidente que pudiera afectar el flujo vehicular.

Tramos con mayor carga vehicular

Las zonas donde habitualmente se presentan mayores complicaciones para los automovilistas incluyen:

La caseta de cobro de San Marcos , donde suelen registrarse filas en horas de alta demanda.

Los tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación intensa durante gran parte del día.

El acceso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza , considerado uno de los principales puntos de congestionamiento.

La zona de Río Frío, donde son frecuentes las reducciones de velocidad debido a las características del camino y al tránsito de vehículos pesados.

En estos puntos podrían registrarse periodos de circulación lenta o avance intermitente, principalmente durante las horas de mayor movilidad.

Factores que podrían afectar la circulación

Aunque no existen bloqueos anunciados para este sábado, autoridades no descartan afectaciones temporales derivadas de:

Accidentes o percances viales menores.

Vehículos descompuestos sobre el acotamiento.

Incremento en los tiempos de espera en casetas.

Lluvias aisladas que reduzcan la visibilidad y obliguen a disminuir la velocidad.

Maniobras de mantenimiento o atención de emergencias.

Por ello, se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real antes y durante su trayecto.

Recomendaciones para automovilistas

Ante el aumento de la movilidad durante el fin de semana, las autoridades recomiendan:

Consultar las condiciones de tránsito antes de salir.

Respetar los límites de velocidad y la señalización.

Mantener distancia de seguridad entre vehículos.

Evitar distracciones al volante.

Considerar tiempo adicional para el viaje en caso de congestionamientos.

La autopista México-Puebla se mantiene este 30 de mayo como una de las carreteras con mayor afluencia del centro del país. Aunque el panorama es estable y sin afectaciones relevantes previstas, las condiciones pueden cambiar a lo largo del día debido al incremento en la movilidad propio del fin de semana.

Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos durante el trayecto.

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MSL