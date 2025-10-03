Estrategia Nacional de Seguridad

Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 2 de octubre de 2025

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz

Acción de seguridad en SLP.
Acción de seguridad en SLP. Foto: Gobierno de México.
El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 02 de octubre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En Los Cabos, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a dos personas, les aseguraron 48 paquetes con droga, tres armas largas, cartuchos útiles, una cinta eslabonada, seis cargadores, dos chalecos y dos vehículos.

-En Comondú, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, les aseguraron ocho armas largas, un aditamento lanzagranadas, 13 cargadores, 325 cartuchos, una granada de fragmentación, dos granadas de humo, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas, dos vehículos y diversas dosis de drogas.

CHIHUAHUA:

-En Aldama, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron siete armas largas, 15 cargadores, 230 cartuchos, una fornitura, un chaleco y un uniforme táctico.

COAHUILA:

-En Piedras Negras, en la colonia Central, elementos de Semar y Fiscalía Estatal, durante el cateo a un inmueble, detuvieron a cuatro personas, les aseguraron nueve dosis de metanfetamina, dos básculas, ocho cámaras de video vigilancia, un equipo DVR y diversa documentación.

COLIMA:

-En Villa de Álvarez, derivado de trabajos de inteligencia, elementos de GN, Ejército Mexicano y FGR catearon dos inmuebles, detuvieron a una persona, le aseguraron un arma corta, un cargador, 18 cartuchos, diversas dosis de drogas y tres vehículos.

GUERRERO:

-En Zihuatanejo, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, durante patrullaje sobre la Carretera Zihuatanejo – Lázaro Cárdenas, detuvieron a tres personas, les aseguraron cinco armas cortas, cinco cargadores, 66 municiones y un vehículo.

NAYARIT:

-En Acaponeta, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron cuatro armas largas, tres cargadores, 149 cartuchos, un vehículo, una motocicleta y un tractor.

NUEVO LEÓN:

-En Los Ramones, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a nueve personas, les aseguraron nueve armas largas, nueve cargadores, 151 cartuchos, diversas dosis de drogas y nueve chalecos tácticos.

QUERÉTARO:

-En Pedro Escobedo y Huimilpan, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon 10 inmuebles, detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma larga, 19 cartuchos, dos bolsas con cocaína, dos bolsas con heroína, diversas dosis de drogas, dos equipos de radio comunicación y dos vehículos.

SAN LUIS POTOSÍ:

-En Villa de Reyes, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron nueve armas largas, 54 cargadores, 1,080 cartuchos, nueve chalecos tácticos y nueve cascos balísticos.

SINALOA:

-En Culiacán, en el poblado El Salado, elementos de Semar y SSPC detuvieron a dos personas, les aseguraron dos armas largas, 185 cartuchos, siete cargadores, un chaleco porta cargadores, dos placas balísticas y un vehículo.

TABASCO:

-En Villahermosa, elementos de Semar, FGR, Ejército Mexicano, GN, SSPC y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana, metanfetamina y un vehículo con reporte de robo.

TAMAULIPAS:

-En Soto la Marina, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, localizaron un vehículo con blindaje artesanal y aseguraron dos fusiles Barrett.

VERACRUZ:

-En Coyutla, elementos de Semar, Ejército Mexicano y Policía Municipal, durante patrullaje sobre la Carretera Ramal a Zozocolco, localizaron dos artefactos explosivos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS:

En Cosalá, en los poblados Bacata y Mezcaltitán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron dos áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 530 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 10 millones de pesos.

