Piden líderes sindicales impulso a reforma fiscal

La Presidenta (3.a de izq. a der.) Claudia Sheinbaum Pardo, con funcionarios y líderes sindicales, ayer.

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo en donde se realizó la conferencia presidencial de este viernes, dirigentes sindicales extendieron reconocimiento y agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por las reformas e implementación de políticas para mejorar las condiciones de trabajadores, no sin antes exponer que hay demandas que no han tenido alguna resolución.

Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, dijo reconocer que desde la llegada del movimiento de la 4T al Gobierno se avanzó en las mejoras salariales y prestaciones básicas, así como la eliminación de la subcontratación, pero consideró que se mentiría si se afirma que con esto ya quedaron cubiertas las demandas laborales.

La Presidenta (3.a de izq. a der.) Claudia Sheinbaum Pardo, con funcionarios y líderes sindicales, ayer. ı Foto: Especial

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“Sin duda que hemos avanzado, pero faltaríamos a la verdad si dijéramos que hemos concluido este homenaje o esta lucha”, dijo.

María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, sugirió al Gobierno acompañar la reforma de reducción a la jornada laboral con un cambio a las normas fiscales, de manera que los pagos de horas extras, aguinaldo y otras prestaciones no estén sujetas a la retención por impuestos.

“Sin embargo, señora Presidenta, respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma que hubo venga aparejada con otra gran reforma, que es la fiscal, para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos. Para esto, ojalá prestaciones como horas extras, como aguinaldo, como el PTU, puedan quedar exentas de estos impuestos y, créame, que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente”, declaró.

Al manifestar un reconocimiento a la mandataria federal por la conducción de la política exterior, comentó que se debe trabajar por mejorar la autonomía en la producción de bienes y servicios.

Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también comentó que “la lucha sigue”, porque hay prácticas como la explotación que continúan.