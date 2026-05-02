Este es el precio del dólar HOY sábado 2 de mayo de 2026

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano continúa ubicándose por debajo de las 18.00 unidades por dólar y más cerca de las 17.00, mientras sigue la espera por la resolución del conflicto en Medio Oriente.

De esta forma, este sábado 2 de mayo la moneda nacional se cotiza en 17.46 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el viernes 1 de mayo en 17.45 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico) de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 17.3287 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 17.3323 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este sábado 2 de mayo:

Afirme: 16.40 a la compra – 17.90 a la venta

Banco Azteca: 15.95 a la compra – 18.04 a la venta

Banco de México, FIX del lunes: 17.3838

Bank of America: 16.5289 a la compra – 18.4502 a la venta

Banorte: 16.15 a la compra – 17.80 a la venta

BBVA Bancomer: 16.53 a la compra – 17.67 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 17.42 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 16.9453 a la compra – 17.9558 a la venta

FGR