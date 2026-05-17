Enrique Inzunza niega haberse entregado a EU o estar en contacto con ese país; está en Sinaloa, aclara

El senador morenista Enrique Inzunza reiteró que las acusaciones que hizo en su contra Estados Unidos presuntos vínculos con el narcotráfico son “mendaces y carecen de sustento”, y negó que, como lo han reportado medios, haya estado en contacto con autoridades de ese país para negociar una entrega voluntaria.

Después de días de incertidumbre por su paradero y tras reiteradas ausencias en el Congreso, Inzunza Cázarez escribió un mensaje en X en donde reiteró que las acusaciones de Estados Unidos en su contra son falsas y se pronunció sobre la supuesta negociación que estaba llevando a cabo con autoridades de ese país, como lo reportaron medios esta semana.

🚨🇺🇸 Enrique Inzunza rompe el silencio tras acusaciones desde EU



El senador morenista respondió a los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y aseguró que las acusaciones son “mendaces” y carecen de sustento. Además, negó mantener contacto con autoridades… pic.twitter.com/505K1Z2Yku — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

A propósito, dijo que es “falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras”.

Por el contrario, aseguró que atenderá cualquier llamamiento de las instituciones de justicia de nuestro país, en caso de ser requerido. Asimismo, negó estar escondido, y aclaró que se encuentra en Sinaloa.

“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, escribió Inzunza en X.

Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento.



Es falso lo que se… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 17, 2026

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”, abundó.

Finalmente, el senador reiteró que es “un hombre verídico y de instituciones”, que siempre ha servido a su país “con rectitud, compromiso y honor”.

“Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”, escribió el senador.

Difunden supuesta entrega voluntaria de Inzunza a Estados Unidos

Este fin de semana, en medios locales y redes sociales se difundió un reporte extraoficial sobre que Enrique Inzunza se había entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses como hicieron el viernes Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa, respectivamente.

Lo anterior debido a que los mencionados, junto con Inzunza y otros funcionarios, se encuentran en la lista de señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

CAYO EL TERCERO ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, SENADOR DE MORENA FUE CAPTURADO POR AGENTES DE LA DEA POR NARCOTRAFICO.



Enrique Inzunza Cázarez fue detenido en San Diego, Estados Unidos por agentes de la DEA la agencia federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos… pic.twitter.com/G6oyr8hnMt — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) May 16, 2026

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también figuran.

Según las versiones difundidas, Enrique Inzunza se había entregado a autoridades estadounidenses y se encontraba en San Diego. De acuerdo con esta versión, Inzunza se encontraba negociando una entrega voluntaria para reducir su posible condena.

El mismo día que se difundieron los rumores, Inzunza Cázarez hizo una breve aparición en redes sociales republicando la convocatoria de Morena a la marcha convocada en Chihuahua contra la gobernadora panista María Eugenia Campos.

Ahora, con su mensaje, la versión queda desmentida. No obstante, el senador no ha explicado el motivo de sus ausencias en el Congreso de la Unión.

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