Ninguna persona que no sea honesta y honrada puede esconderse bajo la Transformación: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que ninguna persona que no sea “honesta y honrada” puede “esconderse” bajo los principios del movimiento de la Transformación, pues, enfatizó, este es un movimiento que “le cumple al pueblo”.

Durante el evento Inauguración de la Universidad Nacional ‘Rosario Castellanos’ en Kanasín, Yucatán, la mandataria federal celebró los logros que alcanzan los gobiernos de la Transformación en territorio nacional, como es el caso del estado que albergó la ceremonia, regido por el morenista Joaquín Díaz Mena.

A propósito, la mandataria federal aseguró que los gobiernos de la Transformación pertenecen a un movimiento “honesto, honrado, que le cumple al pueblo de México”, con acciones como la del evento, en favor de la educación y las juventudes.

En este sentido, Sheinbaum Pardo enfatizó que “ninguna persona” que no comparta estos valores podrá “esconderse” bajo los valores de la Transformación.

“Ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la Transformación”, dijo la presidenta en Kanasín, Yucatán.

“Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, abundó, en el citado evento.

Declaraciones ocurren en medio de entrega de Mérida, Díaz y reportes sobre Inzunza

Aunque no los mencionó directamente, las declaraciones ocurren en medio de la tensión derivada de la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, respectivamente exsecretarios de Seguridad y Finanzas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también de Morena.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado 1 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior debido a las acusaciones que Estados Unidos hizo en contra de los tres mencionados y otros funcionarios por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En el mismo sentido, persiste la incertidumbre por el caso de Enrique Inzunza, senador de Morena, quien también figura en la lista de señalados por Estados Unidos.

Desde la mañana de este sábado, medios han reportado que, al igual que los mencionados, Inzunza Cázarez se entregó a autoridades estadounidenses y está detenido en San Diego. No obstante, ninguna fuente oficial ha confirmado o desmentido la información.

Las entregas de Mérida y Díaz fueron dadas a conocer el viernes, por lo que no ha habido espacio para una declaración directa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se espera que fije su postura durante la Conferencia del Pueblo del lunes 18 de mayo.

Mientras que, sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la mandataria federal ha urgido a Estados Unidos a presentar las pruebas pertinentes que sostengan su acusación.

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