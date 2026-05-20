Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 20 de mayo

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este miércoles 20 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente en los accesos hacia la Ciudad de México y en tramos urbanos con alta movilidad.

Para esta jornada se prevé tránsito lento en horas pico, especialmente durante la mañana y al final del día, cuando aumenta la movilidad laboral entre municipios del Estado de México, Hidalgo y la capital.

Además, persiste el pronóstico de lluvias vespertinas en el Valle de México, lo que podría provocar pavimento mojado, reducción de visibilidad y circulación más lenta en algunos puntos de la vía, particularmente rumbo a la CDMX.

La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes y, hasta el momento, no se tienen identificados cierres por obras o desvíos permanentes.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta ahora, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 20 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales de movilizaciones que afecten directamente esta vía. Sin embargo, como ocurre regularmente en esta carretera, no se descartan afectaciones momentáneas derivadas de incidentes viales, lluvias, carga vehicular o posibles manifestaciones aisladas.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes viales y meteorológicos en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

La zona de Ojo de Agua, en Tecámac

El tramo Tizayuca–Tepojaco

Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos, la circulación suele volverse más lenta durante horarios de mayor demanda.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Reducir velocidad en caso de lluvia

Mantener distancia entre vehículos

Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 20 de mayo, aunque mantiene condiciones de tránsito variables por la carga vehicular habitual y posibles lluvias vespertinas.

La recomendación principal es planificar el trayecto y conducir con precaución, especialmente durante la tarde y noche, cuando podrían registrarse afectaciones por lluvia en distintos puntos de la vía.

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MSL