Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 20 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar circulación constante este miércoles 20 de mayo, aunque autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico y posibles afectaciones derivadas de las lluvias registradas durante los últimos días en el Valle de México y zonas cercanas a la vialidad.
De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 20 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al cierre de la jornada laboral.
Sin embargo, autoridades no descartan afectaciones momentáneas derivadas de percances menores, vehículos descompuestos o reducción de velocidad por pavimento mojado, especialmente en tramos donde suelen concentrarse grandes cantidades de automóviles y transporte pesado.
Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 20 de mayo
CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier incidente y agilizar el tránsito en caso de emergencia.
Zonas con tránsito lento
Los puntos donde se prevé mayor carga vehicular este miércoles incluyen:
- La caseta de San Marcos, con flujo constante hacia la CDMX.
- Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, con circulación densa en horas pico.
- El ingreso por Calzada Ignacio Zaragoza, donde suelen registrarse cuellos de botella.
- La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes, especialmente en caso de lluvia.
En estos sectores, los automovilistas pueden experimentar avance lento o circulación intermitente, principalmente durante la mañana y la tarde.
Recomendaciones para automovilistas
- Consultar reportes de tráfico y clima antes de salir.
- Reducir la velocidad en caso de lluvia o baja visibilidad.
- Mantener distancia entre vehículos y encender luces.
- Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.
- Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.
La autopista México-Puebla continúa siendo uno de los corredores carreteros más transitados del centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente a lo largo del día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos durante el trayecto.
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MSL