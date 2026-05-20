Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 20 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar circulación constante este miércoles 20 de mayo, aunque autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento en horas pico y posibles afectaciones derivadas de las lluvias registradas durante los últimos días en el Valle de México y zonas cercanas a la vialidad.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 20 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos, con flujo vehicular moderado, principalmente durante las primeras horas de la mañana y al cierre de la jornada laboral.

Sin embargo, autoridades no descartan afectaciones momentáneas derivadas de percances menores, vehículos descompuestos o reducción de velocidad por pavimento mojado, especialmente en tramos donde suelen concentrarse grandes cantidades de automóviles y transporte pesado.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier incidente y agilizar el tránsito en caso de emergencia.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor carga vehicular este miércoles incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante hacia la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en horas pico.

El ingreso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen registrarse cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes, especialmente en caso de lluvia.

En estos sectores, los automovilistas pueden experimentar avance lento o circulación intermitente, principalmente durante la mañana y la tarde.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar reportes de tráfico y clima antes de salir.

Reducir la velocidad en caso de lluvia o baja visibilidad.

Mantener distancia entre vehículos y encender luces.

Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

La autopista México-Puebla continúa siendo uno de los corredores carreteros más transitados del centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente a lo largo del día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos durante el trayecto.

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MSL