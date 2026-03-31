Congresos locales aprueban reforma a pensiones ‘doradas’

La reforma al artículo 127 de la Constitución para limitar las llamadas pensiones “doradas”, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo, recibió este lunes el aval de 17 congresos locales, el mínimo requerido para dar a la modificación carácter de constitucionalidad.

Al corte de este 30 de marzo, suman 18 legislaturas locales que han aprobaron la enmienda:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Nayarit

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Veracruz

Zacatecas

La iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos en empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), podrá superar la mitad del salario presidencial, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

TE RECOMENDAMOS: Fiscalía de Tabasco Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por desaparición forzada

Los afectados suman poco más de 6 mil 200 exfuncionarios y extrabajadores: tres mil 500 de LyFC, dos mil de CFE, 544 de Pemex, y decenas más de Bancomext, Banobras y Nacional Financiera.

Luego de que las cámaras de Diputados y de Senadores realicen su respectiva declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 127 de la Carta Magna, la Presidenta podrá firmar la enmienda y promulgarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su posterior entrada en vigor.

Con información de Tania Gómez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr