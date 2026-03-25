Sheinbaum destaca encuesta donde se posiciona como la mandataria mejor evaluada de Latinoamérica

La conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles la más reciente encuesta de CB Global Data donde se posiciona como la mandataria mejor evaluada de Latinoamérica.

De igual forma, también agradeció al pueblo de México por el respaldo que le da más del 70% de aprobación en la más reciente encuesta de El Heraldo.

Este martes se informó que la Presidenta de México Claudia Sheinbaum se posiciona en el número uno del sondeo que realiza LATAM CB en marzo del 2026, entre los mejores mandatarios de Latinoamérica.

El ranking evidencia diferencia entre los líderes mejor evaluados y aquellos con niveles más bajos de aceptación. Mientras los primeros tres concentran los mayores porcentajes de aprobación, otros mandatarios enfrentan una percepción negativa.

Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de marzo por sus ciudadanos son: Claudia Sheinbaum, quien encabeza la medición con un 72.3 por ciento de imagen positiva.

En segundo lugar se ubica Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, con 71.8 por ciento.

Completa la lista, Luis Abinader, de República Dominicana, con 58.7 por ciento de aprobación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR