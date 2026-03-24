Claudia Sheinbaum lidera ranking de presidentes latinoamericanos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se posiciona en el número uno del sondeo que realiza LATAM CB en marzo del 2026, entre los mejores mandatarios de Latinoamérica.

Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de marzo por sus ciudadanos son: Claudia Sheinbaum, quien encabeza la medición con un 72.3 por ciento de imagen positiva.

En segundo lugar se ubica Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, con 71.8 por ciento.

Completa la lista, Luis Abinader, de República Dominicana, con 58.7 por ciento de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los presidentes con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son: José María Balcázar, de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 25.2 por ciento de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26.4 por ciento; y Daniel Noboa, de Ecuador, con 33.5 por ciento de aprobación.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Luis Abinader, con una suba de +3.9 puntos porcentuales.

En contraste, Javier Milei, de Argentina, presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,5 puntos porcentuales.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

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