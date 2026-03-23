GIEI desechó de investigación funeraria clandestina en Iguala, afirma Sheinbaum

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) desechó de su indagatoria la funeraria ubicada en Iguala, Guerrero, en donde se encontraron restos humanos que datan de 2014, año en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este fin de semana, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos hace más de diez años recorrieron el inmueble nombrado El Ángel, donde se encontraron restos óseos de 2014.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esta funeraria ya había sido señalada, pero el GIEI la desestimó y no ahondó en las averiguaciones.

“Esta funeraria de Iguala, que en efecto tiene crematorios y que operaba de una manera muy irregular, es parte de las investigaciones que se han dado a partir de este nuevo esquema. Ya había aparecido esta funeraria en la investigación del GIEI, pero la desecharon. Dijeron que no había más que investigar ahí”, declaró este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, una vez echadas a andar las nuevas técnicas de investigación del Gobierno se encontraron elementos que llevaron de vuelta a la funeraria, cuyos dueños actualmente se encuentran detenidos.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que tras recibir el último informe al respecto, pidió al subsecretario Arturo Medina, acercarse a las familias de los normalistas.

“Pero las nuevas investigaciones, en efecto no quiero dar más información porque no sé si interfiere en las propias investigaciones, llevaron a este lugar que operaba de manera muy irregular. Es un caso que viene ya desde hace varios meses. Están detenidos los dueños de la funeraria y hay una investigación muy profunda y la última vez que me lo presentaron yo pedí, Arturo, que hablara en ya con los padres y madres para explicarles todo este caso”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Bajo este contexto, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) rendir el informo sobre los avances del caso con las nuevas rutas aplicadas para dar con los estudiantes.

“Son las nuevas líneas que se desarrollaron a partir de este análisis telefónico, muy muy riguroso y digamos con base científica, que está haciendo el nuevo Fiscal y que está apoyando la Secretaría de Seguridad y otras instancias”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Respecto a la entrega de folios que las familias han exigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, subrayó que ya se ha entregado todo lo que tiene que entregarse dentro de la investigación.

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FGR