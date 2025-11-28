Abren posibilidad para regreso del GIEI por caso Ayotzinapa

Familiares de los 43 desaparecidos en Iguala, ayer, a su llegada a Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió con padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, a que su Gobierno dialogará con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para su eventual reincorporación a las investigaciones del caso.

Lo anterior fue informado por uno de los padres de los normalistas a la salida de Palacio Nacional, donde se registró el sexto encuentro entre familiares de los alumnos con la mandataria federal.

Mario González, padre de César Manuel, señaló: “Es lo más valioso de la reunión, el compromiso de la Presidenta para dialogar en la búsqueda del retorno de los expertos del GIEI”.

Isidoro Aguilar, nuevo representante legal de los padres de los estudiantes, explicó que el secretario de la mandataria será el encargado de contactar a los integrantes del grupo conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual se centraría principalmente en dos especialistas.

“Lo que se ha señalado es que probablemente pudieran ser Carlos Beristain y Ángela Buitrago, porque también las demás personas que conforman el equipo no sabemos ahorita cómo estén en condiciones de poder regresar o no, y eso es lo que se va a analizar”, indicó.

El GIEI fue establecido en 2014 en acuerdo con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas para investigar la desaparición de los 43 normalistas, el cual estuvo conformado por Carlos Beristain, Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox y Alejandro Valencia.

A lo largo de su trabajo, el grupo ha emitido varios informes que contienen hallazgos, avances y propuestas para la investigación. Tras su salida inicial, el grupo fue reinstalado en 2020 mediante un acuerdo internacional para continuar su labor en el caso, que culminó en 2023, con la acusación de sus integrantes de que era “imposible continuar” dadas las circunstancias de la investigación.

Resécto del resto de los temas, Mario González consideró que en la reunión se vio “lo mismo”, y citó como ejemplo asuntos y novedades sobre las extradiciones de Tomás Zerón desde Israel, y de José Ulises Bernabé García desde Estados Unidos, así como la información, que, aseguran, aún es retenida por el Ejército.

La de este jueves fue la última reunión que padres y madres sostendrán con Sheinbaum Pardo en 2025, y está programado el próximo encuentro para finales de enero o principios de febrero del 2026.

Los padres afirmaron que la petición sigue siendo la misma: tener respuestas concretas para avanzar con las investigaciones sobre el paradero de sus hijos.

A 134 meses de la desaparición de los normalistas, los familiares denunciaron la falta de avances sobre el caso. La reunión en Palacio Nacional fue el sexto encuentro, pero “no hemos visto disposición del Gobierno para dar con el paradero de nuestros hijos”.

Emilano Navarrete, padre de José Ángel, dijo que no han visto “voluntad del Gobierno de Claudia Sheinbaum para atender este caso del crimen de Estado”.

Desde 2023, cuando se interrumpieron las mesas de diálogo entre los padres de los 43 y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se siguen manteniendo las mismas demandas, de las que “esperamos respuestas específicas”.

Entre las exigencias, destacan informes sobre el seguimiento de las conversaciones de telefonía celular, que ya contaban con un mapeo previo del GIEI, pero que no se ha retomado, así como una investigación sobre el Ejército, que se ha estancado desde el gobierno de López Obrador.

También piden ahondar en el tema del trasiego de drogas relacionado con la desaparición y saber cuál fue el papel de la policía municipal de Huitzuco.