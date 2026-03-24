› Quieren mantener sus pensiones

Con la novedad de que la reforma con la que se pretende atajar las denominadas pensiones doradas, ha empezado a sumar voces en contra en la víspera de que sea discutida y eventualmente aprobada por la Cámara de Diputados. Y es que fueron ahora manifestantes de la Comisión Federal de Electricidad los que acudieron a San Lázaro a advertir que si se tocan esas pensiones se estará afectando la retroactividad de las leyes establecida en la Constitución. Y no sólo fueron ellos, también llegaron escritos a la Mesa Directiva en la que trabajadores de Bancomext sostienen que las jubilaciones de las que gozan les fueron entregadas con base en lo que establecían las leyes, reglamentos y condiciones que había al momento. Es sabido que la propuesta presidencial es que esos pagos se topen en 70 mil pesos, porque hay un vasto grupo de extrabajadores que se llevan un dineral mensual. En algunos casos ronda el medio millón de pesos. En el Senado pasó por unanimidad. Ya se verá cómo votan los diputados.