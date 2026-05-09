Toma precauciones

Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 9 de mayo

Estos son los cierres y desvíos de este 9 de mayo en la Autopista México-Pachuca

Afectaciones viales
Afectaciones viales Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este sábado 9 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente por los traslados de fin de semana y la movilidad habitual entre el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

Para esta jornada se prevé tránsito lento en distintos momentos del día, especialmente durante la mañana y el mediodía, cuando aumenta la salida de vehículos desde la capital y zonas metropolitanas.

La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes, por lo que no se tienen identificados cierres por obras o desvíos permanentes. Sin embargo, la carga vehicular típica de sábado puede generar reducciones de velocidad y mayores tiempos de traslado en algunos puntos.

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¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 9 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales sobre movilizaciones que afecten directamente esta vía. No obstante, como en jornadas anteriores, no se descartan afectaciones momentáneas derivadas de incidentes viales, saturación vehicular o posibles manifestaciones aisladas.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes en tiempo real antes y durante su trayecto.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

  • La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec
  • La zona de Ojo de Agua, en Tecámac
  • El tramo Tizayuca–Tepojaco
  • Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos, la circulación suele volverse más lenta en horarios de mayor movimiento.

Recomendaciones para automovilistas

  • Anticipar tiempos de traslado
  • Evitar horas de mayor afluencia si es posible
  • Manejar con precaución
  • Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 9 de mayo, pero mantiene condiciones de tránsito variables por la carga vehicular de fin de semana.

La recomendación principal es planificar el viaje con anticipación y mantenerse informado, ya que el flujo puede incrementarse en distintos momentos del día y generar retrasos en la circulación.

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MSL

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