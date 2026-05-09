Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 9 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar alta carga vehicular este sábado 9 de mayo, con flujo constante en ambos sentidos debido al incremento de viajes de fin de semana y a la movilidad previa a las celebraciones por el Día de las Madres. Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos durante gran parte del día.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 9 de mayo.

La circulación se mantiene abierta; sin embargo, el aumento en el número de vehículos provoca reducciones de velocidad en casetas, accesos y zonas de incorporación, principalmente en horarios de mayor demanda.

A lo largo del día pueden presentarse afectaciones momentáneas derivadas de incidentes menores, como choques por alcance, vehículos descompuestos o maniobras en carriles laterales. Autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen vigilancia constante para atender cualquier eventualidad y agilizar la circulación.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor congestión este sábado incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo tanto de salida como de ingreso a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde son frecuentes las reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden experimentar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente durante la mañana y la tarde.

Posibles afectaciones durante el día

Además del incremento en la movilidad por el fin de semana, autoridades no descartan que puedan registrarse:

Percances viales menores que afecten parcialmente la circulación.

Incremento en los tiempos de espera en casetas.

Trabajos de mantenimiento o ajustes en algunos tramos de la autopista.

Mayor afluencia vehicular durante la tarde por reuniones y traslados familiares previos al 10 de mayo.

Aunque hasta el momento no hay cierres confirmados, las condiciones del tránsito pueden modificarse rápidamente debido al alto flujo vehicular que caracteriza esta vía.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de viajar.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestión severa.

La autopista México-Puebla se mantiene como uno de los corredores carreteros más transitados del centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar retrasos y accidentes en el trayecto.

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MSL