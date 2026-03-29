Vacaciones de Semana Santa inician este lunes para 28.9 millones de estudiantes: Mario Delgado

Del 30 de marzo al 10 de abril

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que este lunes 30 de marzo inician las vacaciones de Semana Santa para 28.9 millones de estudiantes de Educación Básica y Media Superior, conforme al Calendario Escolar 2025-2026 vigente en las 32 entidades del país.

Detalló que, durante este periodo, 252 mil 800 escuelas públicas y privadas entrarán en receso escolar del 30 de marzo al 10 de abril, reanudando labores el lunes 13 de abril.

Precisó que, en Educación Básica, 23.4 millones de estudiantes y más de 1.2 millones de maestras y maestros de 231 mil 700 escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas el 13 de abril.

Mario Delgado, titular de la SEP, saluda a una estudiante. ı Foto: Cortesía

El titular de la SEP invitó a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, a aprovechar estas vacaciones y visitar el Museo Vivo del Muralismo (MVM), que ofrece muchas alternativas para el entretenimiento y la cultura.

En el caso de la Educación Media Superior, señaló que casi 5.5 millones de estudiantes, junto con más de 421 mil docentes de 21 mil 100 escuelas públicas y privadas, tanto en modalidad escolarizada como no escolarizada, también salen de vacaciones.

Indicó que el periodo vacacional de Semana Santa de forma parte de la organización establecida para el ciclo escolar, lo que permite dar continuidad a los procesos educativos con base en una programación previamente definida a nivel nacional.

Respecto a la Educación Superior, explicó que serán las autoridades universitarias quienes determinen los periodos correspondientes para poco más de 11 mil 700 escuelas públicas y privadas, donde estudian 5.6 millones de alumnos y laboran más de 529 mil 200 maestras y maestros.

Estudiantes de Educación Básica, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cortesía

cehr