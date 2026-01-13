Cae Luis ‘N’, operador financiero del CJNG en Nayarit; detienen también a jefe de plaza en Jalisco

Una prenda con las siglas del CJNG, e una fotografía ilustrativa.

En dos acciones distintas, autoridades federales detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un operador financiero y un jefe de plaza.

Luis Ignacio “N”, identificado como operador financiero de la organización criminal, fue detenido en el municipio de Tepic, Nayarit. Durante la detención, le decomisaron dosis de cocaína y metanfetamina, además de un arma larga, un cargador, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el individuo estaría relacionado en la coordinación del tráfico de droga desde Centroamérica en aeronaves pequeñas que aterrizaban en pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, al norte de Jalisco y al sureste de Zacatecas.

Además del trasiego de drogas, Luis Ignacio “N” es señalado por las autoridades como presunto responsable de coordinar secuestros, homicidios, extorsiones y operaciones de lavado de dinero , según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cae José Gabriel “N”, jefe de plaza en Tlajomulco y el AMG

En una acción distinta, labores de inteligencia militar permitieron ubicar un inmueble en el fraccionamiento Las Cañadas, en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde, tras cumplimentarse una orden de cateo, fue detenido José Gabriel “N”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en Tlajomulco y en el área metropolitana de Guadalajara.

También fueron detenidos Carlos “N” y Mauricio “N”, presuntos integrantes del CJNG . En el lugar se aseguraron alrededor de 500 dosis de metanfetamina y presunta cocaína , así como dinero en efectivo, tres armas de fuego, cargadores, cartuchos, cinco vehículos y 10 teléfonos celulares.

“Es importante recalcar que gracias al seguimiento de inteligencia y de campo que se ha mantenido en contra de este grupo delictivo, con presencia principalmente en el estado de Jalisco, se han logrado detenciones relevantes como las que hoy informamos, por lo que con ello atacamos sustancialmente la operación e inhibimos la generación de violencia en esta entidad y sus alrededores”, añadió en un mensaje en video el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López.

En los trabajos de campo e inteligencia participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional y de la Secretaria de Marina (Semar).

cehr