Ulises Lara es designado fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR

Ulises Lara fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), por parte de su titular, Ernestina Godoy.

Así lo informó Lara López a través de una publicación en X, en donde agradeció a Godoy Ramos por su confianza al escogerlo para este cargo, dedicado a investigaciones de alto perfil.

“Les comparto que el día de ayer, la Lic. @ErnestinaGodoy_ ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, escribió Ulises Lara en la red social X.

Aunque no se dieron más detalles sobre los motivos del nuevo nombramiento, el mismo responde a los cambios que ha emprendido Ernestina Godoy a su llegada a la titularidad de la FGR, en diciembre de 2025, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Ulises Lara había sido encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), desde enero de 2024, cuando Godoy Ramos dejó el cargo.

Ernestina Godoy, titular de la FGR. ı Foto: Especial.

Anteriormente, Lara López se había desempeñado como vocero y coordinador de asesores de la FGJ-CDMX de 2020 a 2024, donde trabajó de cerca con Ernestina Godoy.

Hasta antes del nombramiento, Ulises Lara fungía como delegado de la FGR en Morelos.

¿Qué es la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes?

La Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, que ahora dirigirá Lara López, forma parte de la estructura de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), un área estratégica encargada de investigar y perseguir delitos del orden federal previstos en leyes especiales que no competen a otras unidades administrativas.

Esta Fiscalía también tiene la responsabilidad de resolver las controversias competenciales entre las diversas fiscalías especializadas de la FGR.

También, atender los asuntos de mayor relevancia que la titular del organismo le encomiende directamente, lo que convierte el cargo en una posición de alta responsabilidad dentro de la estructura institucional.

