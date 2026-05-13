› Marx vuelve a la carga

Si usted pensaba que el polémico exdirector general de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, sí, el mismo que se atrincheró en su oficina por casi una semana tras su destitución, había salido de la escena pública, está en un error. El encargado de diseñar los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana —y a quien le tuvieron que corregir varias planas— reapareció para convocar a una marcha el próximo viernes 15 de mayo para exigir que la Secretaría de Educación Pública ¡sea refundada! De ese tamaño su causa. Según el exfuncionario, quien, se ha denunciado, también se negó a incluir a nuestras heroínas en los libros de historia, la dependencia encargada de la política educativa federal necesita que se “le limpien las cloacas”, las mismas que, afirma, han “pisoteado” y hasta “pervertido” el trabajo que él hizo. Y aunque muchas personas dudan del éxito de la convocatoria de Arriaga, nos hacen ver que, con mucha astucia, el que fue uno de los personajes centrales del lopezobradorismo juntará su protesta con el ruido que ya de por sí habrá entre el magisterio, con las movilizaciones de la CNTE. Pendientes.