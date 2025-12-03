Ernestina Godoy es designada como titular de la FGR tras aprobación del Senado

Ernestina Godoy Ramos, durante su comparecencia de este miércoles 3 de diciembre de 2025 en el Senado de la República.

Ernestina Godoy Ramos fue designada este miércoles como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) tras el aval, con 97 votos a favor, del Senado de la República.

La elección de la titular de la FGR se realizó a través de votación mediante cédula, que registró 11 votos nulos y 19 en contra de la terna enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la sesión, marcada por acusaciones de que “todo está decidido”, Godoy advirtió que la coordinación no implica subordinación y prometió que no se fabricarán culpables ni habrá persecución política e impunidad.

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una terna integrada por Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán y Ernestina Godoy Ramos, gran parte del debate se centró la última, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal hasta la semana pasada, y en cómo garantizará la autonomía de la institución que aspira a encabezar.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la terna fue remitida por la Secretaría de Gobernación y pidió atender el proceso con urgencia. Cada día sin fiscal titular, advirtió, afecta la conducción de investigaciones, la coordinación interinstitucional y la certeza jurídica para víctimas y operadores de justicia. Con 75 votos a favor y 29 en contra, el pleno aprobó tratar el tema como de “urgente y obvia resolución” .

Desde las primeras preguntas a las aspirantes, los grupos parlamentarios de oposición cuestionaron a Ernestina Godoy sobre cómo garantizará la independencia de la FGR, cuando hace apenas unos días formaba parte del Gabinete Federal.

“Estamos acudiendo a un proceso con decisiones ya tomadas”, lanzó Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano. “Lo que tenemos es duda si esto lo va a hacer con nuestros votos o sin nuestros votos. ¿Qué propone para enfrentar que 93 por ciento de los delitos quedan en impunidad?”, añadió.

Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI, exigió claridad sobre los mecanismos constitucionales que asegurarán la independencia frente al gobierno, mientras que Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, fue más directa: “¿cómo garantiza la autonomía si hace apenas unos días fungía como asesora jurídica del Poder Ejecutivo?” .

El emecista Luis Donaldo Colosio Riojas pidió una fiscalía que no se utilice para “reabrir expedientes de hace 30 años por caprichos políticos”.

A su vez, la panista Lilly Téllez endureció el tono al cuestionar si Godoy “enterrará investigaciones incómodas”, entre ellas presuntos casos de huachicol fiscal, intervención de comunicaciones y extradiciones de narcopolíticos.

“No fabricaremos culpables”, responde Godoy ante cuestionamientos

Ante los señalamientos, Ernestina Godoy defendió su visión de una fiscalía fuerte y profesional: “La coordinación no implica subordinación. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política. Tampoco habrá impunidad”.

Afirmó que el reto central es enfrentar la delincuencia organizada y la criminalidad con inteligencia institucional, investigación científica y una fiscalía que “piense y actúe con visión estratégica”.

“Un país que enfrenta delincuencia de alto nivel necesita una fiscalía que investigue no sólo a las personas, sino a la ruta del dinero” Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR



Godoy llamó a construir una FGR “a la altura de los tiempos”, con coordinación permanente con fiscalías locales, comisiones de búsqueda y organismos de derechos humanos. Prometió una fiscalía de puertas abiertas, con visión humanista y “cero tolerancia a la tortura”.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy Ramos fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal hasta el pasado 27 de noviembre, cuando asumió como encargada de despachó de la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Es abogada y servidora pública. Fungió como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) del 10 de enero de 2020 al 9 de enero de 2024 y fue una de las fundadoras de Morena.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); además, ha fundado y formado parte de organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y Alianza Cívica.

De 2009 a 2012 se desempeñó como directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa. Antes ocupó la coordinación de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del entonces Distrito Federal y, de 2000 a 2008, fue directora General Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales .

Además, fue diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputada federal en la LXIII Legislatura. Más tarde, integró la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde fue presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinó el Grupo Parlamentario de Morena.

